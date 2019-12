Ve stopách Jordana. Sportovci touží po statusu miliardáře, podřizují tomu i aktivní kariéru

Ve Spojených státech se říká, že basketbalovou ligu NBA po drogových skandálech v sedmdesátých letech zachránili Magic Johnson a Larry Bird, jejichž rivalita znovu zažehla divácký zájem a USA znovu naučila milovat basketbal.

Až nástup Michaela Jordana však atraktivitu NBA definitivně přenesl za hranice. Basketbalová ikona a jeden z nejznámějších sportovců historie byl jedním z prvních sportovců s vlastní silnou značkou. Gigant na poli sportovního oblečení Nike mu vytvořil identitu Air Jordan s logem Jumpman, které dnes najdeme například i na vybavení fotbalového týmu Paris Saint-Germain.

Jordan si během patnácti sezon v NBA vydělal „jen“ 90 milionů dolarů. Díky reklamám a partnerským smlouvám si však přišel na 1,4 miliardy dolarů. Nejvíce mu vynáší již zmíněná spolupráce s Nike, kromě toho ale spolupracuje například s výrobcem nápojů Gatorade či oděvní společností Hanes. Je tak jedním z mála bývalých sportovců, ze kterých se stali dolaroví miliardáři. Jeho majetek odhaduje časopis Forbes na 1,9 miliardy dolarů.

Jordanův příklad táhne. Svůj velký vzor chce následovat například LeBron James, který je s Jordanem dlouhodobě srovnáván a podle některých ho svými výkony už předčil. V budoucnu se ho bude snažit dohnat i co se týče majetku.

James už před lety v rozhovoru otevřeně přiznal, že získat status miliardáře je jeho sen a cíl. Tomu začal podřizovat i vývoj své basketbalové kariéry. Před rokem a půl opustil své rodné Ohio a chudý Cleveland. Přesunul se do Los Angeles, přičemž jednou z jeho motivací byly i byznysové příležitosti na velkém trhu.

„Většina lidí v Americe nikdy neopustí rodné město. Los Angeles je plné lidí, kteří to udělali. Je to místo, kde se usazují mogulové. A LeBron James vstoupil do fáze, kdy se chce mogulem stát,“ řekl známý sportovní komentátor Colin Cowherd poté, co James přestoupil do Lakers.

James má vlastní produkční společnost SpringHill Entertainment a už se začal angažovat v Hollywoodu. Letos v létě natáčel pokračování Space Jamu, v jehož prvním díle v roce 1996 hrál právě Jordan. Stejně jako on má smlouvu s Nike, dokonce doživotní. Podle Forbesu má už dnes majetek kolem půl miliardy dolarů.

Přestup Jamese z Clevelandu do Los Angeles jen potvrdil trend posledních let v zámořských sportovních ligách. Sportovcům často nevyhovuje hrát na malých trzích s omezenými byznysovými možnostmi a velké hvězdy jsou schopné si vytrucovat výměnu do velkých měst. Posledním takovým případem byl basketbalista Anthony Davis, jehož přestup z New Orleans za Jamesem do Lakers se táhl pět měsíců.

Čtyřiatřicetiletý James chce ještě několik let hrát, už teď má ale skoro přesně nalajnovaný svůj život po basketbalu. Kromě jiného touží vlastnit i tým v NBA či v lize amerického fotbalu NFL. I v tomto ohledu by napodobil Jordana, který mimochodem právě na vlastnictví týmu pořádně vydělal. V roce 2010 koupil majoritní podíl v Charlotte Bobcats (dnes Hornets) za 175 milionů dolarů. Navzdory tomu, že se Hornets v posledních letech téměř kontinuálně sportovně zhoršují, vzrostla hodnota týmu podle Forbesu na více než jednu miliardu dolarů.

Současní sportovci s byznysovými ambicemi mají oproti svým předchůdcům výhodu například i v sociálních sítích, kde mohou výrobky od svých partnerů představovat fanouškům často účinnějším způsobem než běžnou reklamou. Například portugalského fotbalistu Cristiana Ronalda sleduje na Instagramu 193 milionů lidí, což z něj dělá nejsledovanějšího člověka na zemi na této platformě. Jen za poslední rok si Ronaldo sdílením propagačních příspěvků přišel na 48 milionů dolarů. Smlouva s Juventusem Turín mu zajišťuje „jen“ 34 milionů dolarů ročně.

