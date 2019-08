Slovenská strela: miliardář Beljajev získává vliv na české železnici

České dráhy se v poslední době stávají tak trochu slovenskými. V největší české dopravní společnosti vlastněné státem totiž rozšiřují svůj vliv manažeři od našeho východního souseda. Už dnes jsou dva ze tří členů představenstva Českých drah Slováci - někdejší manažeři Železniční společnosti Slovensko (ŽSSK) Michal Vereš a Patrik Horný.

Šéfem představenstva ČD Cargo je pak už pátým rokem Ivan Bednárik, bývalý obchodní ředitel společnosti Express Slovakia, dnes největšího soukromého nákladního přepravce na Slovensku. A mezi kandidáty do představenstva Českých drah objevovalo i jméno dalšího Slováka, bývalého ekonomického ředitele pražského dopravního podniku Petera Hlaváče.

Už několik let se přitom hovoří o prodeji státního podílu v ČD Cargo strategickému investorovi. Hlavní slovo při případném prodeji bude mít vlastník Českých drah, tedy stát, potažmo vláda. Naposledy navrhl prodej minoritního podílu v ČD Cargo loni na podzim tehdejší ministr dopravy Dan Ťok. V listopadu ale nakonec svůj návrh stáhl.

„Dnes máme 80 konkurentů, je to otevřené konkurenční prostředí. Pokud se stát rozhodne, že chce v případě konfliktu či přírodní katastrofy potřebuje ovládat takovou společnost, tak pro něj má smysl nechat si ten podíl. Ale pokud se rozhodne, že přeprava zboží není v jeho zájmu, tak to prodá,” komentuje situaci okolo zvažovaného prodeje firmy šéf jejího představenstva Ivan Bednárik.

V pozadí této možné transakce se přitom už dlouho pohybuje jeden velmi vlivný hráč s kvalitními kontakty v českém byznysu i politice. Vazby na tohoto důležitého podnikatele v oblasti nákladní železniční dopravy ve střední Evropě má z minulosti i předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik. Alexej Beljajev, jeden z nejbohatších Slováků, spoluvlastní největšího evropského výrobce nákladních železničních vagónů Tatravagónka Poprad a ovládá také již zmíněnou speditérskou společnost Express Group, v níž s Bednaríkem působil v letech 2010-2014. V té době už Express Group spoluvlastnila Beljajevova skupina Optifin Invest. „Seděli jsme spolu v jednom představenstvu. Takže se známe,” potvrzuje pro týdeník Euro Bednárik.

Beljajev, jehož dědeček jako carský důstojník odešel před ruskou revolucí na východní Slovensko, je rovněž důležitým hráčem na slovenské i české politické scéně. V minulosti podporoval HZDS Vladimíra Mečiara, později měl velmi dobré vztahy s Robertem Ficem a před dvěma lety společně se svým obchodním partnerem, českým zbrojařem Jaroslavem Strnadem, věnoval druhé prezidentské kampani Miloše Zemana prostřednictvím firmy Dako-CZ dva miliony korun.

Beljajev je také starým známým českého premiéra Andreje Babiše. Znají se velmi dobře ještě z 80. let, kdy spolu pracovali v bratislavském podniku zahraničního obchodu Petrimex. Na začátku 90. let společně začínali i podnikat. Beljajev dodnes Babiše uznává, podporoval jeho vstup do politiky a je s ním v pravidelném kontaktu. Beljajev má také přímé vazby ke špičkám ruské politiky. Podle jeho vlastních slov otevřel popradské Tatravagónce dveře na ruský trh samotný Vladimír Jakunin, bývalý šéf ruských státních železnic a donedávna jeden z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina.

Týdeník Euro kontaktoval Beljajeva pomocí mailu a telefonu, ale slovenský miliardář na žádost o rozhovor neodpověděl, ačkoliv ji podle své sekretářky obdržel. „Je to čistě na panu Beljajevovi, zda se vám ozve,” sdělila vedoucí jeho sekretariátu v Tatravagónce. Nicméně co se týče vstupu do ČD Cargo, podle informací týdeníku Euro od několika zdrojů z branže o něj má Beljajev zájem dlouhodobě.

Jeho skupina Optifin Invest se nezabývá pouze výrobou železničních vagónů a jejich příslušenstvím, ale též nákladní dopravou. V privátní sféře kraluje na Slovensku se společností Express Group a v Rumunsku vlastní další speditérskou společnost E-P Rail. Případný nákup ČD Carga by se mu tak logicky hodil do portfolia budované středoevropské dopravní skupiny. Šéf představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik si však nemyslí, že by Beljajev měl zájem do české nákladní dopravy vstoupit. „Osobně o tom pochybuji, není to jejich ústřední byznys. V minulosti to bylo trochu jinak, protože v Expressu byly spoluakcionářem rakouské železnice,” domnívá se Bednárik.

O možném prodeji státního podílu budou případně hlasovat zástupci státu v představenstvu Českých drah, které v příštích měsících doplní dva noví členové. Mezi kandidáty se v posledních týdnech objevovalo i jméno slovenského manažera a bývalého ekonomického ředitele pražského dopravního podniku Petera Hlaváče. Tento muž byl řadu let manažerem ve společnostech významného slovenského oligarchy Milana Fiľa, který měl dlouhodobě blízko k bývalému slovenskému premiérovi Robertu Ficovi.

Ve Fiľových společnostech SHP Group a ECO Invest Hlaváč zasedal mimo jiné s bývalým ředitelem ZSSK Cargo (nákladní společnost slovenských železnic) Vladimírem Ľuptákem nebo s akcionářem společnosti Budamar Ivanem Petříčkem. Oba přitom spolupracují s Beljajevem. Budamar je od loňského roku hlavním partnerem Beljajeva v jeho klíčové Tatravagónce.

ZSSK Cargo má se společností Budamar společný podnik Bulk Transshipment Slovakia (strategické překladiště nákladu v Čiernej nad Tisou) a zároveň je mnoho let klíčovým zákazníkem Beljajevových společností. Peter Hlaváč má tak zjevně blízko hned k několika významným slovenským podnikatelům na železnici. „Nebudu na to odpovídat. Nechám si to pro sebe. Mějte se hezky,” reagoval Hlaváč na telefonický dotaz týdeníku Euro ke své kandidatuře do představenstva státních Českých drah.

Mezi kandidáty do představenstva Českých drah se v poslední době objevovalo také jméno Ctirada Klimánka, někdejšího profesionálního basketbalisty, který dlouhodobě pracuje na manažerských pozicích původně čistě francouzské dopravní skupiny Gefco, nyní spoluvlastněné ruskými státními železnicemi. Tedy společností, která otevřela dveře do Ruska Beljajevovi a jeho Tatravagónce. Týdeník Euro Klimánka oslovil na Facebooku, kde měl mnoho přátel z Ruska i zemí bývalého Sovětského svazu, kam často cestuje. Klimánek ale na dotazy neodpověděl a záhy si svůj facebookový profil smazal. Hlaváč i Klimánek, jejichž jména padala v kuloárech coby jména adeptů na uvolněná místa v představenstvu Českých drah, tedy rozhodně neoplývají transparentností, která by kandidatuře do orgánu státního podniku slušela. Zvlášť pokud vezmeme v úvahu jejich vazby na klíčové hráče v oboru včetně Beljajeva.

