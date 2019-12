Bezos se v roce 2026 stane bilionářem, následovat bude čínská vlna

Comparisun ve své analýze využil data magazínu Forbes ohledně pětadvaceti nejbohatších lidí na světě. Na základě současné hodnoty jejich majetku a vývoje za posledních pět let se snažil předpovědět, jak se pořadí na prvních místech v budoucnosti zamíchá a kdo a kdy se dostane nad hranici jednoho bilionu dolarů.

Z měření vyplývá, že prvním dolarovým bilionářem bude Jeff Bezos, který by se k tomu měl hlavně skrze výsledky internetového obchodu Amazon propracovat v roce 2026, kdy mu bude dvaašedesát let. Majitel vesmírné společnosti SpaceX či listu Washington Post má podle agentury Bloomberg v současnosti majetek v hodnotě 110 miliard dolarů a vzhledem k nákladnému rozvodu drží už jen těsné vedení v čele miliardářů před Billem Gatesem.

Bezosovi by měl status jediného bilionáře na světě vydržet jen rok, než ho napodobí čínský podnikatel Xu Jiayin, předseda realitní společnosti Evergrande Group. Za další tři roky by měl hranici bilionu dolarů překonat také Jack Ma, zakladatel čínského internetového prodejce Alibaba, který letos v září z čela společnosti odešel. Další čínský podnikatel Pony Ma by se pak do elitního klubu měl dostat v roce 2033, stejně jako nejbohatší Evropan, Francouz Bernard Arnault, a indický podnikatel Mukeš Ambani.