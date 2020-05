Ať Chrenek otevře oboru! Litvínov jde za ministrem

Litvínovské zastupitelstvo má zato, že zákaz vstupu do flájské obory, kterou si od Lesů ČR pronajímá společnost miliardáře Tomáše Chrenka, je nezákonná. Obrátilo se proto na ministerstvo zemědělství.

„Usnesení mě zavazuje, abych zatím zaslala dotaz na ministerstvo zemědělství,“ prohlásila Kamila Bláhová (ANO), litvínovská starostka, během jednání zastupitelstva ve čtvrtek 30. dubna. Litvínov chce takhle od resortu získat především výkladové stanovisku k zákonu o lesích, který veřejnosti zaručuje volný průchod lesy. „Až nám ministerstvo odpoví, budeme řešit další kroky,“ dodala Bláhová.

Měla by se flájská obora otevřít veřejnosti? Ano

Město má totiž zato, že neexistuje důvod, aby do dva tisíce hektarů velké obory u přehrady Fláje nad Litvínovem platil zákaz vstupu. Bývalý poslanec a nynější zastupitel Milan Štovíček (STAN) třeba navrhuje, aby se změnila nájemní smlouva. „Měli bychom si pohlídat, kdy bude současná smlouva končit, a do podmínek nové se pokusit dostat i zpřístupnění obory, aby se na to už nemohli vymlouvat,“ opřel se Štovíček do státního podniku Lesy ČR a společnosti Zámek Koloděje.

Jak před dvěma týdny napsal týdeník Euro, státní podnik Lesy ČR společně s firmou Zámek Koloděje patřící miliardáři Tomáši Chrenkovi tvrdí, že flájskou oboru trvale oplotili kvůli nepořádku, který tu prý turisté dělali, a především kvůli zhruba 25členné populaci ohroženého tetřívka. Podle doporučení ochránců přírody však takhle restriktivní opatření nejsou vůbec třeba. Turisté se od roku 2013 dovnitř dostanou jen při dnech otevřených dveří v červenci (3. až 7.), říjnu (26. až 29.) a listopadu (14. až 17.).

Firma Tomáše Chrenka platí za oboru nájem ve výši 2,2 milionu korun ročně, kontrakt končí v roce 2022. Ačkoliv nového nájemce chtějí Lesy ČR najít v otevřeném tendru, Zámek Koloděje bude mít výhodnější pozici než případní ostatní zájemci. Díky opčnímu právu z aktuální smlouvy.

I když čerstvá aktivita vzešla z výboru pro životní prostředí litvínovské radnice, do akce by se měly zapojit i další města z okolí flájské obory. I těm vadí vysoké ploty kolem státního lesa. „Současný stav nelze zachovat. Není důvod bránit lidem ve vstupu do obory,“ reaguje Petr Globočník (Zelení), litvínovský zastupitel a šéf výboru. Domnívá se, že zákaz vstupu je nezákonný. „Divím se, že se to na stůl nedostalo dřív,“ dodává.

Podle ideální představy konšelů by se flájská obora měla otevřít trvale, výjimkou by měly být jen ty části roku, kdy ohrožený tetřívek potřebuje klid. Tedy především období hnízdění, toku a sběru potravy před zimou.