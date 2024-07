Po optimalizaci výroby čeká výrobce koupelnového vybavení Laufen CZ oživení poptávky. Bodem zájmu zůstane i dekarbonizace

První závany krize pocítil švýcarský výrobce koupelnového vybavení Laufen v roce 2022, kdy koronavirovou pandemii vystřídala energetická krize. Na tu pak navíc úzce navázala vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby, což se samozřejmě negativně podepsalo na celé řadě oborů. V případě Laufenu šlo oproti koronaviru o velice citelnou změnu, protože zatímco během lockdownu lidé do rekonstrukcí koupelen investovali ve velkém – protože měli tendenci zvelebovat své domovy – po konci pandemie začali naopak šetřit.

Ze zisku 114,3 milionu korun se tak česká odnož švýcarského holdingu v roce 2022 meziročně propadla do ztráty, což mělo za následek, že se ve své znojemské továrně letos uchýlila k optimalizaci výroby. Produkce keramického koupelnového vybavení Laufen CZ bude dále pokračovat v jihočeské Bechyni.

Po optimalizaci výroby ve Znojmě nabídla společnosti koncem května svým zaměstnancům možnost najít nové kariérní možnosti, a to v rámci exkluzivního veletrhu pracovních příležitostí ve Znojmě, kde se nachází největší logistický hub, jaký Laufen v Evropě má. Laufen CZ svým zaměstnancům nabídl i možnost relokace ze Znojma do Bechyně.

Luis Sergio Castro, generální ředitel LAUFEN CZ

Letos bude lépe

Nyní se po mnoha těžkých měsících zdá, že se firmě změnám na trhu konečně daří efektivně přizpůsobovat. „V rámci posledních dvou let jsme neviděli jasnější signály pro oživení poptávky, to se nicméně v posledních měsících pomalu mění a do dalších měsíců a zejména do dalšího roku se díváme s optimismem,“ přibližuje Luis Sergio Castro, generální ředitel Laufen CZ, jenž je součástí skupiny Roca.

Ten pro letošek předpovídá lepší prodejní výsledky než loni, stabilizace by se pak v „českém“ Laufenu měli dočkat v roce následujícím. „Díky snížení cen energií jsou naše náklady od počátku roku 2024 nižší, což snížilo tlak na naše marže. Tento efekt spolu s mírným oživením českého trhu a stabilitou našeho exportu nám jistě pomůže i v dalších měsících,“ predikuje. Na některých důležitých trzích západní Evropy, které jsou pro skupinu velmi důležité, v Laufenu nicméně očekávají podobné výsledky jako loni. I tam tak nejistota stále přetrvává.

„Společnost Laufen CZ je pro celou skupinu důležitá nejen díky svému finančnímu obratu, ale především díky svým službám. Naše distribuční centrum ve Znojmě dodává výrobky Laufen na všechny kontinenty a tento logistický hub je také největší v regionu. Tuto pozici budeme v rámci naší skupiny nadále posilovat,“ přibližuje Castro s tím, že důležitým bodem zájmu je pro celou skupinu aktuálně také dekarbonizace, energetická účinnost a úspora vody.

Právě do těchto oblastí Roca v posledních třech letech investovala přes 50 milionů eur, což jde ruku v ruce s jejím plánem snížit emise CO2 do roku 2030 o 42 procent a během dalších 15 let se stát uhlíkově neutrální. „Toho bude dosaženo prostřednictvím opatření v oblasti energetické účinnosti, elektrifikace a postupného snižování emisí,“ říká Castro a dodává, že jako skupina ve velkém investují také do fotovoltaik (FVE).

První elektrická pec na světě

Zmíněná zařízení na výrobu elektřiny z FVE již mají závody Laufenu v Rakousku, Polsku i Švýcarsku. Do provozu v Evropě skupina rovněž uvedla i unikátní elektrickou pec. Jedná se o první zařízení svého druhu na světě, která by brzy mohla být i v České republice.

„Je to převratný krok, protože v budoucnu budeme moci vyrábět s nulovými emisemi CO2,“ vypráví Castro s tím, že nedávno na trh uvedli Arun, což je jejich první sada nábytku vyrobená výhradně z recyklovaných materiálů. Investice míří také směrem do zařízení, která šetří vodu a znovu využívají odpadní teplo z pecí, a to vše zlepšuje pracovní prostředí pro zaměstnance.

I přes optimistické vyhlídky trápí firmu obavy, které jsou aktuálně společné pro takřka všechna průmyslová odvětví. Náklady na energii jsou stále zhruba dvojnásobné oproti nákladům před rokem 2020 a jsou mnohem vyšší než v zemích, které nám v tomto ohledu konkurují,“ podotýká Castro. Velké výzvy jsou dle něj patrné i v oblasti lidských zdrojů. „Mohu jmenovat například nedostatečnou mobilitu pracovníků a klesající zájem mladé generace o studium na technických školách,“ uzavírá.