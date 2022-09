Od snadnějšího cestování po záchranu životů. Polské elektronické překladače pomáhají turistům, zdravotníkům i obětem války

Kromě cestovatelů a podnikatelů využívají služby produktů také zdravotníci. Užitečná je technika rovněž organizacím pomáhajícím na Ukrajině

Momentálně společnost vydala nejnovější verzi elektronického překladače Vasco Translator V4

Jestli se dnešnímu světu něco nezapře, je to fakt, že i zcela ,obyčejným‘ lidem nabízí téměř neomezené možnosti. Umožňuje studovat v zahraničí, pracovat pro nadnárodní firmu anebo prostě a jednoduše procestovat svět. Široké spektrum příležitostí ale může výrazně zúžit neznalost cizího jazyka, která limituje především starší ročníky.

Toho si je ostatně vědoma i polská společnost Vasco Electronics. Ta se již od roku 2008 specializuje na vývoj elektronických překladačů, jež svým uživatelům umožňují komunikovat ve více než 70 jazycích. „Znalost jazyků je důležitá a jsou situace, kdy na čase a kvalitě porozumění opravdu záleží,“ říká zakladatel a generální ředitel společnosti Maciej Góralski.

Data nejsou potřeba

Jazykových překladačů existuje celá řada, avšak právě v tomto případě platí, že není překladač jako překladač. Jinými slovy, ačkoli existuje spousta aplikací, které překlad textu do jiného jazyka umožňují, ty běžně dostupné bývají nepřesné. Jako takové jsou navíc často závislé na připojení k internetu, což může být při cestování velkou nevýhodou. Z toho důvodu se firma se 150 zaměstnanci a pobočkami ve Spojených státech a Evropě rozhodla vytvořit produkt, jenž kromě toho, že nabídne spolehlivý překlad textu i obrazu, nebude závislý na wifi nebo operátory poskytovaných datech.

Výsledkem je elektronický překladač Vasco, který slouží jako nástroj pro komunikaci v cizích jazycích, ale zároveň i coby komplexní mobilní zařízení nejen pro cestovatele. „Naše zařízení má vestavěnou SIM kartu s bezplatným internetem, kterou lze používat k překladu po celém světě a bez dalších poplatků,“ objasňuje Góralski s tím, že firma momentálně na trh uvedla jeho nejnovější verzi okamžitý překladač Vasco Translator V4.

Zdroj: Vasco Electronics Zdroj: Vasco Electronics

„Naší prioritou bylo vytvořit zařízení s lepší kvalitou překladu, než nabízejí aplikace pro chytré telefony. Toho se nám podařilo dosáhnout díky 10 překladovým zdrojům přiřazeným k příslušnému jazykovému páru – tradiční chytrý telefon má pouze jeden takový zdroj“ dodává.

Přesný překlad umožňují algoritmy využívající umělou inteligenci, kterou následně reguluje tým lingvistů. Co se týče neomezeného připojení k internetu, to firmě umožňuje spolupráce se 700 telekomunikačními operátory po celém světě. „Zařízení funguje všude tam, kde fungují sítě GSM,“ vysvětluje zakladatel a dodává, že služba je bez datových limitů a poplatků.

Pomáhá zdravotníkům i ve válečných oblastech

Nový překladač V4 kromě okamžitého překladu umožňuje také hromadné chatování, a to klidně i se stovkou lidí, jež hovoří různými světovými jazyky. Tlumočení překladu pak zpříjemní též výkonné reproduktory a mikrofon s redukcí šumu, jež zařízení umožní používat i v prostředí s vysokou úrovní hluku. Součástí elektronického překladače je rovněž svítilna, která se hodí při překladu v těch nejnepříznivějších podmínkách, například v temných místech nebo mimo města. Ty pomáhá zvládnout i baterie s výdrží až pět dní.

Koneckonců organizacím zapojeným do pomoci obětem války společnost Vasco poskytla již na 500 svých překladačů. Ty dosud využilo 118 organizací z Polska, Rumunska, Španělska, Slovenska a Portugalska.

Kromě toho zahájilo Vasco Electronics společně s polskou zdravotnickou misí nábor do polského zdravotnického týmu Vasco Emergency Team, který se připojí k více než třiceti již existujícím skupinám lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a záchranářů po celém světě. Ty poskytují lékařskou pomoc a podporují místní systémy zdravotní péče v oblastech katastrof a humanitárních krizí.

„Pod hlavičkou tohoto týmu se podílíme na pomoci na Ukrajině. Spolupracujeme s nemocnicí v Drohobyči poskytováním zdravotnického vybavení, léků a nemocničních lůžek,“ přibližuje Góralski, jehož společnost válkou zasažené zemi dodala již více než 20 tun vybavení a léky s potravinami v celkové hodnotě až tří milionů zlotých (asi 15,6 milionu korun).

Když porozumět znamená přežít

Ačkoli by se to tak mohlo zdát, spolupráce elektronického překladače Vasco Translator V4 a zdravotnických týmů rozhodně není náhodou. S touto oblastí má Goralski jakožto vyškolený záchranář a vedoucí pohotovostního týmu Vasco osobní zkušenost. Toho, že schopnost správně porozumět může někomu zachránit život, si byl navíc vědom už před mnoha lety. Vždy proto hledal způsoby, jak se své cizojazyčné pacienty co nejlépe pochopit a dokázat jim odpovědět. „Učit se jazyky je zábava, ale ne každému se tyto jazyky daří dostat do hlavy. Většině z nás ne,“ komentuje.

Záměr pomoci ho nakonec dovedl až k elektronickým překladačům, s jejichž nabídkou se ale nedokázal smířit. Dal tedy dohromady tým a vytvořil zcela nový typ okamžitého překladače, který je momentálně k dispozici v největších evropských zemích, USA, Kanadě i v oblastech jihovýchodní Asie.

A jak ukazují čísla, zájem o přístroje Vasco Electronics neustále roste. Zatímco v roce 2019 prodala společnosti na 21 tisíc svých elektronických překladačů, loni vzrostly prodeje na 50 tisíc. „Během pandemie, nejnáročnějšího roku pro cestovní ruch, to pro nás byla příležitost a zdvojnásobením prodeje se potvrdilo, že naše okamžité překladače jsou nezbytné nejen při cestování, ale i v každodenních situacích a také v podnikání,“ tvrdí Goralski.

Nejnovější elektronický překladač, který momentálně rozpozná 99 procent řeči, plánuje firma do budoucna i nadále vylepšovat tak, aby jeho služby co nejvěrněji odpovídaly lidské řeči. „Chceme vytvořit takový překladač, který bude stoprocentně reagovat na potřeby našich zákazníků,“ uzavírá zakladatel.