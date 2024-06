Hledáte holicí strojek nejen pro „manažery“? Braun Series 9 Pro+ je skvělou volbou

Zjevně jsem „braunista“. Až donedávna jsem to ale netušil a uvědomil si to vlastně až ve chvíli, když jsem dostal možnost recenzovat právě “devítku pro”. A jak jsem to zjistil? Vzpomněl jsem si na svůj první holicí strojek, který jsem dostal od rodičů krátce po roce 1989. Byl to Braun sixtant v pevné krabici. Měl už hodně za sebou, vyrobili ho totiž už v šedesátých letech. Ale fungoval. A funguje dodnes, jen břit je po té době už poněkud tupý.

Vydržel mi do doby, než jsem někdy kolem roku 2011 si pořídil Braun Cruzer 3 z50. I ten pořád funguje, stačilo jen si koupit novou planžetu a břity. Přeci jenom jde ale o zastaralý typ, takže přišel čas na něco nového. A tím novým je právě Braun 9 Pro+. Pojďme tedy na to, jaký je.

Braun sixtant, Braun Cruzer 3 z50 a Braun Series 9 Pro+. Autor: Internet Info

Co najdete v balení

Už na první pohled vám bude jasné, že to není strojek za pár stovek. Po rozbalení dostanete kompletní sadu toho, co potřebujete k dokonalému oholení. Úplně můj první dojem? „Manažerský“ přístroj nejvyšší kvality.

V balení najdete kromě samotného strojku ještě dobíjecí adaptér SmartCare Center, kazetu s čistícím prostředkem, manuál a také pouzdro PowerCase. U toho se zastavím, protože to mě, abych pravdu řekl, uchvátilo na první pohled asi nejvíc. Před časem jsem se koukal, zda svůj starý Braun Cruzer 3 přeci jenom nenahradím něčím jiným a díval jsem se i po konkurenčních značkách. Ty většinou nabízely jen látkový obal, pokud tedy vůbec nějaký. Ostatně i můj starý Braun měl jen přenosnou tašku.

V balení najdete kromě samotného strojku dobíjecí adaptér SmartCare Center, kazetu s čistícím prostředkem, manuál a pouzdro PowerCase. Autor: Internet Info

PowerCase (k dostání je ale jen u některých modelů) je ale jiná třída. Pevné pouzdro, ve kterém můžete zároveň i strojek nabíjet. A když pojedete na výlet nebo na pracovní cestu, vezmete si ho jednoduše sebou.

Ostatně i dobíjecí stanice SmartCare není žádné ořezávátko. Nejenže s jeho pomocí strojek dobijete, ale automaticky a hygienicky vám ho i očistí (proto ta kazeta s čistícím prostředkem) nebo vyladí výkon břitev.

SmartCare Center a Power Case. Autor: Internet Info

Jak padne do ruky

Pamatuji si dobu, kdy se u mobilních telefonů porovnávalo, jaké mají dílenské zpracování. Jinými slovy, jak dobře k sobě jednotlivé díly k sobě pasují. iPhony na tom byly vždycky skvěle, jiné značky nějakou dobu dost pokulhávaly. U Braun Series 9 Pro+ máte pocit, jako když jste v minulosti držel v ruce iPhone a ostatní značky vypadaly jako plastové hračky. Dílenské zpracování „devítky“ je totiž excelentní.

Braunu se podařilo vyřešit, jak nepodráždit při holení jemnější kůži na krku. Autor: Internet Info

Strojek ale zároveň trošku klame tělem. Ještě, než jsem ho vzal do ruky, jsem si říkal, že bude hodně těžký, vypadalo, že většinu těla tvoří kovové části. Není to pravda, je vytvořený z robustního plastu, který jen jako kov vypadá. Ale na škodu to není, spíše naopak. Kdo by se chtěl při holení tahat s extra těžkým přístrojem?

Jak strojek vezmete do ruky, zjistíte, že se to designerům prostě povedlo. Když to srovnám s extrémně starým Braunem sixtant ze šedesátých let, což bylo jen hranaté cosi, nebo novějším Cruzerem, tak tohle je logicky úplně něco jiného. Vlastně i ve srovnání s konkurenčními značkami, které jsem si kvůli recenzi osahal.

Někomu by možná chybělo pogumování, které jsem u testovacího typu neměl, a které brání vyklouznutí z ruky. Osobně mi to ale nevadí. Mám zkušenost, že guma po několika letech začíná lepit a je to dost nepříjemné. A já chci, aby strojek vydržel hodně let.

Ovládání strojku je velmi jednoduché a praktické. Autor: Internet Info

Samotné ovládání je jednoduché, není to nějaké holítko s různými tlačítky a páčkámi, které se navzájem různé ovlivňují a je občas složité je dobře nastavit. Na Braun Series 9 Pro+ najdete jen tlačítko na spuštění, přepínač pro aretování hlavice a na druhé straně vysunovací vestavěný zastřihovač ProTrimmer. Možná by to někomu přišlo málo za to, co strojek stačí. Ale je to zbytečný dojem. Máte tu prostě všechno, co potřebujete.

Ještě k tomu aretování hlavice strojku. Ta obsahuje celkem pět synchronizovaných holicích prvků a pokud chcete, aby se co nejvíc přizpůsobovala vaší tváři a krku, tak ji můžete nechat na volno, díky čemuž má sklon až 40°. Nebo si ji můžete zaaretovat v určité pozici, aby se hlavice dál nenakláněla. Chce to vyzkoušet, co vám bude víc vyhovovat.

Jak strojek holí

Předně je třeba říct, že Braun Series 9 Pro+ není holítko, na které můžete nandat nástavce všeho druhu a holit se na všech představitelných i nepředstavitelných místech. O tom to ale není. Tady máte v ruce strojek, jehož hlavní účel je vás dokonale oholit, jako kdybyste používali břitvu. A to mu jde skvěle.

Na Braun Series 9 Pro+ najdete jen tlačítko na spuštění, přepínač pro aretování hlavice a na druhé straně vysunovací vestavěný zastřihovač ProTrimmer. Autor: Internet Info

Na začátku jsem sice trošku bojoval s tím, jak si poradí se zhruba desetidenním porostem. S hlavní hlavicí mi to moc nešlo. Od toho je tu ale ProTrimmer. Rychle jsem s jeho pomocí vousy zkrátil na delší strniště a zbytek najemno to zvládla hlavní hlavice.

Skvělé je, že se Braunu podařilo vyřešit, jak nepodráždit jemnější kůži na krku. To umí i jiné značky, v případě „devítky pro“ jsem měl ale ještě příjemnější pocit. Hlavice zvládla všechny vousy a chloupky a nemusel jsem nic dodatečně doholovat. Pokud tedy hledáte rychlé a zároveň dokonalé „hladké“ oholení a vybrali jste si 9 Pro+, zvolili jste dobře.

Jak se „devítka“ čistí

O čistící a nabíjecí stanici SmartCare už letmo byla řeč. Ale byla by škoda, ji víc nepopsat. Strojek je samozřejmě vodotěsný, takže pokud se potřebujete oholit ve vaně nebo ve sprše a následně “devítku” omýt, není problém. Stačí rozebrat kazetu s planžetou a pustit na ní vodu.

Tím to ale nekončí. Pokud chcete opravdu skvělé vyčištění, tak na řadu přichází právě stanice SmartCare. Ještě před samotnou operací ale do ni musíte zasunout kazetu s čistícím přípravkem. Následně stačí stanici připojit k elektrické síti, dát do ni strojek a stisktnou startovací tlačítko. Zhruba za půl hodiny už máte hotovo – stanice strojek nejen hygienicky vyčistí, navíc ho promaže a vyčistí.

A pokud máte místo v koupelně, tak tam klidně stanici nechce postavenou, protože funguje jako stacionární nabíječka.

Po rozbalení objevíte takového krasavce. Autor: Internet Info

Ještě k tomu nabíjení. Na strojku přehledně na displeji vidíte, kolik energie vám ještě ve strojku zbývá. Dodávat „šťávu“ můžete strojku hned třemi způsoby. Kromě stanice SmartCare ho lze ještě připojit rovnou před zdroj, který je v balení také. A můžete využít i pouzdro SmartCare. Během testu jsem nezkoušel, co je rychlejší, ono to prostě nebylo potřeba. Strojek mi prostě vystačil na jedno nabití na opakované holení.

Ale nejvíc “sexy” mi ale přišlo pouzdro PowerCase, které má v sobě vestavěnou baterii a díky tomu můžete mít podle výrobce strojek v pohotovosti až na šest týdnů používání. Tak dlouho jsem „devítku“ netestoval, ale věřím, že si výrobce nepřidával.

Co říct na konec?

Z předchozích řádku je zjevně jasné, že mi Braun Series 9 Pro+ padl nejen do oka, ale hlavně do ruky. Je to skvěle fungující a luxusní stroj. Jestli je ještě nějaká lepší třída, netuším, ale věřím, že díky „devítce“ budu dál „braunistou“. A tím dál myslím, že mi strojek určitě vydrží roky. Ostatně věří tomu i výrobce. Poskytuje na něj totiž pětiletou záruku na bezchybnou péči.