Nejsou to ani vrchoví sportovci ani filmové hvězdy ani uznávaní vědci, potažmo politici, a přesto se v současnosti těší zdaleka největší popularitě vůbec. Alespoň tedy co se týče počtu jejich pravidelných odběratelů na YouTube. Ostatně, podle názvu tohoto oblíbeného video serveru vzniklo i jejich samotné pojmenování. Ba co víc, youtuber je v dnešní době skutečná profese, díky níž se dají vydělat stovky milionů korun. Jak na to, ví spolehlivě nejlepší desítka členů této internetové smetánky.