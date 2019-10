Kdo ani na konci druhé dekády jednadvacátého století neovládá tento cizí jazyk, může se vcelku lehce ztratit i ve vlastní práci. Tím spíš, když v některých případech se firmy dokonce ani neobtěžují tyto a podobné názvy rozepsat v celé své délce, a na místo nich uvádějí pouze zkratky typu CEO, CFO či CTO. A nemusí to nutně končit jen u označení jednotlivých pracovních pozic. Anglické zkratky lze najít i jinde – od interních programů počínaje po jména jednotlivých oddělení konče. Jak si je tedy správně vyložit?

Správný šéf začíná na „C“

CEO – zřejmě ta nejpoužívanější zkratka vůbec. Jako Chief Executive Officer bývá označován generální ředitel společnosti, potažmo předseda představenstva, tedy osoba, která je pověřena vedením celé firmy.

CFO – další z klíčových lidí ve vrcholovém managementu. Chief Financial Officer neboli finanční ředitel má zpravidla na starost, jak už název funkce sám napovídá, veškerou problematiku spojenou s financemi, případně ekonomikou dané firmy.

CMO – takto bývá označován Chief Marketing Officer, tedy osoba, která vede marketingové oddělení inkriminované společnosti.

COO – česky provozní ředitel, anglicky Chief Operations Officer. Zkrátka osoba, jež je zodpovědná za každodenní chod firmy.

CSO – Chief Sales Officer nebo také Sales Director či Sales Manager má pod sebou zpravidla celé obchodní oddělení a stará se o to, aby měla daná společnost dostatek zakázek. V češtině se pro tuto pozici používá označení obchodní ředitel.

CTO – jako Chief Technical Officer bývá pro změnu označován technický ředitel společnosti.

Account Manager – v podstatě klientský pracovník, hlavní osoba ve firmě, s níž je zákazník v kontaktu.

Executive Assistant – do češtiny by se toto označení dalo doslovně přeložit jako výkonný asistent. Úkolem takového člověka je plnit příkazy nadřízeného, aniž by on sám disponoval jakýmikoliv rozhodovacími pravomocemi.

Junior Manager – takto bývají označovány pozice, které firmy nabízejí především mladým lidem a čerstvým absolventům vysokých škol. Jedná se o místo, na němž dotyčný stráví zpravidla nanejvýš několik málo let, během nichž sbírá pod vedením zkušenějšího kolegy zkušenosti, aby se z něj jednoho dne mohl stát sám plnohodnotný manažer.

Další pojmy, s nimiž se ve firmě můžete setkat

ASAP – As soon as possible neboli jak nejrychleji to půjde. Je-li na konci emailu od šéfa tato zkratka, rozhodně byste neměli s daným úkolem zahálet.

B2B – Business to Business čili firmy firmám. Jedná se o obchodní model, při němž jsou výrobky či služby prodávány dalším firmám, nikoliv přímo koncovým zákazníkům.

B2C – obchodní model založení na prodeji konkrétního produktu koncovému zákazníkovi, tedy běžnému občanovi. Nezkrácená verze tohoto označení zní Business to Customer.

Board – představenstvo či jiné nejužší vedení společnosti.

Budget – česky rozpočet. Ať už na konkrétní projekt, pro dané oddělení nebo celou firmu.

CRM – Customer Relationship Management, což lze doslova přeložit jako řízení vztahů se zákazníky. Může se jednat jak o nějaký firemní proces, tak o konkrétní počítačový program.

CV – na rozdíl od zbytku zde uvedených zkratek nevychází tato z angličtiny, nýbrž z latiny. Jedná se totiž o Curriculum Vitae, což lze doslova přeložit jako „běh života“. V praxi se nicméně těmito dvěma písmeny označuje profesní životopis, který uchazeč o práci posílá firmě nejčastěji ve chvíli, kdy se rozhodne zareagovat na její inzerát.

Home Office – jeden z nejoblíbenějších benefitů současnosti. Pod tímto označením se skrývá možnost práce z domova.

HR – těmito dvěma písmeny je zkracováno anglické spojení Human Resources, tedy doslova lidské zdroje nebo též jednoduše personální oddělení.

KPI – v případě této zkratky lze hovořit o jakýchsi klíčových výkonnostních ukazatelích (Key Performance Indicators), na jejíchž základě bývá zaměstnanci přiznáváno osobní ohodnocení či případné prémie a odměny.

Meeting – tento anglicky pojem se v českém slovníku poměrně dobře ujal. Máte-li během dopoledne na programu meeting, znamená to, že se zúčastníte nějaké pracovní schůzky. Ať už s klientem, kolegy či někým úplně jiným.

Sick Day – další z velice oblíbených benefitů nad rámec řádné dovolené. Do češtiny jej lze přeložit jako zdravotní volno nebo též den zdravotního volna. Firmy ho v poslední době nabízejí stále častěji. Poslouží ve chvíli, kdy se zaměstnanec necítí být zcela ve své kůži a potřebuje se doma takříkajíc vyležet, aniž by si kvůli tomu musel zařizovat potvrzení od lékaře.

