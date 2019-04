Kdy to všechno začalo?

První skutečná escape room, jak se únikovkám ve světě říká, vznikla roku 2007 v Japonsku. Někteří lidé přirovnávají tuto zábavu k počítačovým hrám a mají vlastně pravdu. Vymyslel je totiž člověk, který na počítačových hrách vyrostl. V Asii jsou únikové hry dosud zdaleka nejoblíbenější, roku 2011 se však celý koncept začal úspěšně šířit také na ostatní kontinenty. Největší globální síť únikových her se nazývá The Escape Hunt. Tato společnost vlastní více než 200 poboček, které najdete v desítkách velkoměst po celém světě. Hodně oblíbené jsou escape rooms třeba v Kuala Lumpur, kde únikové hry zabírají celé patro obchodního domu, nebo také v Budapešti. Ani Česká republika však nezůstává pozadu a nové místnosti rychle vznikají nejen v Praze, ale také v mnoha menších městech.

Jak únikové hry vlastně fungují?

Koncept únikových her spočívá v tom, že partu lidí někdo zavře do tajuplného pokoje, kde musí v časovém limitu vyřešit všechny zapeklité úkoly a dostat se v pořádku ven. Za jednu únikovku zaplatíte zhruba něco přes tisíc korun a hrát může každý, od dětí až po seniory. Na pozadí hry se navíc pokaždé odehrává nějaký příběh, který dokresluje tu správnou atmosféru a nabízí účastníkům záhadu k rozluštění.

Máte rádi složité šifry a zvládáte logicky uvažovat i pod tlakem? Pak se jedná o zábavu přesně pro vás. Většinou je totiž nutné najít ty správné indicie, poskládat si je dohromady, odemknout díky svému důvtipu další místnosti či tajemství a nakonec rozlousknout celý případ. Průběh hry je navíc často okořeněný tím, že na vás čekají různé lekačky, někdo z přátel se musí obětovat pro vyšší dobro nebo se v polovině spustí odpočet bomby.

Pokud se bojíte, že byste nedokázali z tajemné místnosti včas uniknout, nemusíte mít strach. Veškeré vaše počínání sleduje takzvaný roommaster, který skupině nejprve vysvětlí celý postup a povypráví jim příběh daného pokoje, poté všechny účastníky hlídá pomocí kamerového systému a v případě potřeby posílá hráčům malé či větší indicie.

Důležitá je správná atmosféra

Jednu z nejdůležitějších složek tvoří samozřejmě kvalitně zpracovaný příběh a prostředí, kde se celý jeho děj odehrává. Autoři únikovek investují do svých her nemalé částky, sází na dokonalé kulisy, které působí zcela realisticky, místnosti během let neustále vylepšují a v poslední době do nich instalují ty nejmodernější technologie.

Aby bylo docíleno té správné nervy drásající atmosféry, řada únikovek se odehrává v tajemném prostředí vězeňských cel, psychiatrických léčeben či mafiánských doupat. Výjimkou nejsou ani záhadné pracovny, děsivé laboratoře nebo dům duchů. Díky únikovým hrám se ovšem můžete také podívat zpátky do historie. Velký úspěch mají například motivy ze starého Egypta, templáři nebo místnosti, kde se vydáte po stopách alchymistů a vynálezců.

Proč jsou lidé z únikovek tak nadšení?

Že nechápete, co je tak vzrušující na tom, když vás někdo zamkne ve stísněné místnosti, v průběhu hry vás děsí a nutí vás v časovém limitu řešit zapeklité úkoly? Každý z fanoušků má svůj vlastní důvod, proč se k této zábavě rád vrací. Najdou se lidé, kteří prostě milují záhady, vyžívají se v hádankách a šifrách, chtějí potrápit svou mysl a vyzkoušet si, jestli se dokáží prokousat i sebesložitějším zadáním.

Někteří v tom vidí hlavně zábavu, na únikovky vyráží s partou dobrých přátel, navzájem se hecují k co nejlepším výkonům a ještě dlouho po samotné hře o napínavých úkolech diskutují. Pro jiné je to hlavně adrenalin a další si prostě chtějí vyzkoušet, jak se budou chovat pod tlakem a jestli se kvůli stresu nezhroutí (což může být dobrá zkouška třeba pro páry).

Únikovky s živými herci

Nejsou pro vás klasické únikovky dostatečně děsivé? Nezoufejte, i pro vás se na trhu něco najde. Jak tvrdí ti největší nadšenci, obyčejné únikové hry totiž byly pouze začátek. V poslední době jejich autoři sází nejen na vylepšování starších místností, ale vymýšlejí stále nové hry s dalšími inovativními prvky. Jedním z nich jsou escape rooms s živými herci, kteří vás mohou vyděsit, poradí vám při vašem putování, nebo vás naopak mohou zavést na scestí.

Chcete zůstat doma? Vyzkoušejte karetní únikovky

Venku prší a vy odmítáte kvůli jedné hře opustit svůj vyhřátý byt? Nebo prostě s přáteli hledáte zajímavé zpestření večera? V tom případě můžete vyzkoušet karetní únikové hry. Jelikož se s touto zábavou nedávno roztrhl pytel, svůj podíl si chtěli za každou cenu užít i výrobci stolních her. Díky tomu vznikla karetní verze únikových her.

Na trhu je v současné době k dispozici spousta zapeklitých karetních únikovek od různých výrobců, na své si tak přijde téměř každý. Hra sice nemá takovou atmosféru, jako byste byli zavření v tajemném sklepě, bunkru nebo laboratoři, také vás ale může pohltit klidně na celé hodiny a můžete si tak užít skvělou zábavu i doma.

Navnaďte se u filmu

Jelikož únikovky v současné době představují poměrně slušný byznys, není divu, že se dostaly také na filmová plátna a staly se vděčným tématem pro režiséry hororů. Jestli máte rádi tento žánr a chcete se před únikovkou trochu naladit na tu správnou děsivou atmosféru, vyzkoušejte některý z filmů na téma únikových místností.

Zrovna nedávno šel například do kin snímek s názvem Escape Room, který představuje fenomén únikových her v trochu temnějším světle. Úkoly, které musí účastníci vyřešit, jsou nejen náročné na psychickou i fyzickou stránku, jejich nesplnění se jim ovšem může i nepěkně vymstít.