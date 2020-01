Tři siláci pro bezpečnost. Bosch doplňuje portfolio senzorů pro automatizovanou jízdu

Do třetice všeho dobrého. A ani automatizovaná jízda není výjimkou. Společnost Bosch připravuje výrobu senzorů s dlouhým dosahem. První systém lidar (laserový nebo světelný radar) představuje revoluci v automobilovém průmyslu. Tato laserová technologie měření vzdálenosti je nezbytná pro jízdní funkce na úrovních SAE 3 až 5.

Nový senzor Bosch bude pokrývat dlouhé i krátké vzdálenosti na dálnicích i ve městě. Díky využití úspor z rozsahu má Bosch v úmyslu snížit cenu za sofistikovanou technologii a zpřístupnit ji masovému trhu. „Vyplněním mezery v oblasti senzorů se díky společnosti Bosch stává z automatizované jízdy v první řadě životaschopná možnost,“ uvádí člen představenstva Bosch Harald Kroeger.

Pro městský provoz i dálnice

Pouze díky souběžnému zavedení principu tří senzorů může být zajištěna maximální bezpečnost automatizované jízdy. To potvrdily analýzy Bosch, kdy vývojáři zkoumali všechny případy použití automatizovaných funkcí řízení od asistence na dálnici až po plně automatizované řízení ve městech. Pokud se například na křižovatce k automatizovanému vozidlu přiblíží vysokou rychlostí motocykl, je kromě kamery a radaru zapotřebí i lidar, aby se zajistilo spolehlivé snímání jednostopého vozidla.

V tomto případě může radar obtížně identifikovat úzkou siluetu a plastové kryty kol. Kromě toho může být kamera vždy oslněna ostrým dopadajícím světlem. Z toho důvodu je zapotřebí zapojit radar, kameru a lidar, přičemž tyto tři technologie se navzájem dokonale doplňují a poskytují spolehlivé informace v každé jízdní situaci.

Nezbytný prvek automatizované jízdy

Laser můžeme považovat za třetí oko: v systémech lidar senzor emituje laserové pulzy a zachycuje laserové světlo, které se odráží zpět k emitoru. Systém následně vypočítá vzdálenosti na základě změřeného času potřebného k odrazu světla. Lidar nabízí velmi vysoké rozlišení s velkým dosahem a širokým zorným polem. Díky tomu může laserový nástroj pro měření vzdálenosti spolehlivě detekovat i nekovové objekty na velké vzdálenosti, jako jsou například kameny na silnici. To znamená, že je k dispozici dostatek času na zahájení jízdních manévrů, jako je brzdění nebo otáčení.

Používání lidaru ve vozidlech současně klade vysoké nároky na jeho součásti, jako je detektor a laser, a to zejména s ohledem na teplotní odolnost a spolehlivost po celou dobu životnosti vozidla. Protože Bosch může při vývoji lidaru čerpat ze svých znalostí senzorů a systémového know-how v oblasti radarové a kamerové technologie, může společnost zajistit, aby se všechny tři senzorové technologie vzájemně propojily.

„Chceme, aby automatizovaná jízda byla bezpečná, pohodlná a fascinující. Tímto způsobem rozhodně přispíváme k mobilitě budoucnosti,“ říká Kroeger. Lidar Bosch s dlouhým dosahem nejen splní všechny bezpečnostní požadavky na automatizovanou jízdu, ale také umožní výrobcům automobilů v budoucnu účinně integrovat tuto technologii do velmi široké škály typů vozidel.

Díky umělé inteligenci jsou asistenční systémy ještě bezpečnější

Společnost Bosch již řadu let vyvíjí a vyrábí miliony vlastních ultrazvukových, radarových a kamerových senzorů. Tyto asistenční systémy připravují cestu pro automatizované řízení. V poslední době se technikům společnosti Bosch podařilo dostat kamerovou technologii používanou v automobilech na novou úroveň tím, že ji vylepšila o umělou inteligenci. Kamerová technologie detekuje objekty, rozděluje je do tříd, jako jsou vozidla, chodci nebo kola, a měří jejich pohyb.

V přetíženém městském provozu může kamera také rychle a spolehlivě rozpoznat a klasifikovat částečně neviditelná nebo přejíždějící vozidla, chodce a cyklisty. To umožňuje vozidlu podle potřeby spustit výstražné nebo nouzové brzdění. Inženýři společnosti Bosch také neustále vylepšují radarovou technologii. Nejnovější generace radarových senzorů Bosch je ještě lepší v zachycování okolí vozidla, a to i za špatného počasí nebo za špatných světelných podmínek. Základem tohoto vylepšení je jejich větší detekční rozsah, široká clona a vysoká úhlová oddělitelnost.

A principem tří senzorů to nekončí. Společnost Bosch nabízí i další vylepšení, která z jízdy vozidlem udělají zcela jiný zážitek. Kromě komfortu řidičům navíc pomohou i po bezpečnostní stránce. Například:

Monitorování interiéru

Tento systém monitorování interiéru vozidla od společnosti Bosch na základě pohybu víček, směru pohledu a polohy vsedě detekuje, jestli je řidič ospalý nebo se dívá na chytrý telefon – a varuje ho před kritickými situacemi. Monitoruje také interiér vozidla a určuje, kolik cestujících je ve vozidle a kde sedí. To umožňuje v případě nouze optimalizovat provoz bezpečnostních systémů, jako jsou airbagy.

Systém navíc zvyšuje komfort a pohodlí cestujících. Například automaticky aktivuje uložená osobní nastavení pro polohu sedadel. V budoucnu, kdy budou vozidla v částečně automatizovaném jízdním režimu, například na dálnici, se monitorovací systém řidiče stane nepostradatelným partnerem: kamera zajistí, že řidič může kdykoli bezpečně znovu převzít kontrolu nad svým vozidlem.

Inteligentní přední kamera

Tato kamera detekuje objekty, rozděluje je do tříd, jako jsou vozidla, chodci nebo kola, a měří jejich pohyb. Kamera navíc interpretuje to, co vidí, a je schopna rozlišovat mimo jiné mezi jízdním pruhem a travnatou nebo jinou strukturou krajnice, a to dokonce i bez dopravního značení. V přetížené městské dopravě může kamera také rychle a spolehlivě rozpoznat a klasifikovat špatně viditelná nebo přejíždějící vozidla a cyklisty a přecházející chodce. Vozidlo tak může aktivovat výstražné nebo nouzové brzdění.

Radarové senzory

Nejnovější generace radarových senzorů Bosch je ještě lepší v zachycení okolí vozidla, a to i za špatného počasí nebo za zhoršených světelných podmínek. Jejich větší detekční rozsah, široký úhel otevření a vysoké úhlové rozlišení znamenají, že automatické systémy nouzového brzdění mohou reagovat ještě spolehlivěji.

Perfectly Keyless – chytrý telefon jako klíč od auta

V budoucnosti bude Perfectly Keyless používat pro komunikaci mezi vozidlem a chytrým telefonem nejen Bluetooth, ale také ultraširokopásmové připojení (UWB), novou komunikační technologii, která je již u některých chytrých telefonů k dispozici. UWB umožňuje lokalizaci chytrých telefonů s přesností na několik centimetrů. Mimořádně bezpečná je také komunikace s vozidlem. Bosch v současné době spolupracuje s partnery na standardizaci přenosu dat mezi chytrými telefony a vozidly. Na veletrhu CES představuje Bosch předváděcí vozidlo, ve kterém Perfectly Keyless poprvé využívá UWB.