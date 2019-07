Top 10 nejdražších vesmírných projektů

Pomyslný závod v dobývání vesmíru odstartoval Sputnik 1, první uměle vypuštěná družice, která se dostala až na oběžnou dráhu Země. Tehdy se psal rok 1957 a Sověti se mohli právem plácat po ramenou, neboť Američanům takříkajíc zcela vypálili rybník přímo před nosem. Další velkou ránu uštědřil Sovětský svaz USA vzápětí, to když na palubě Sputniku 2 vynesl do vesmíru první pozemskou živou bytost – psa, respektive fenku jménem Lajka. To nejlepší ale mělo teprve přijít. 12. dubna 1961 byl totiž do kosmu vyslán první zástupce lidské rasy vůbec – sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Díky všem těmto skvělým úspěchům mělo dobývání vesmíru zcela jednoznačného prozatímního vítěze, a sice SSSR. Následně však tehdejší americký prezident John F. Kennedy ohlásil záměr vyslat do konce desetiletí člověka na Měsíc, což se USA o osm let později skutečně povedlo. Vzápětí se rozložení sil začalo výrazně měnit ve prospěch Spojených států. Jen co skončil program Apollo, přišly na scénu raketoplány, Hubbleův teleskop a řada dalších úžasných počinů. Náklady na všechny tyto výše uvedené mise postupně nabývaly na objemu. Ty nejdražší z nich stály desítky, respektive stovky miliard dolarů. A o které konkrétně se jedná?

10. Mars Science Laboratory (MSL) – 2,5 miliardy dolarů

Vozítko Curiosity ( Zdroj: Facebook/NASA, Autor: NASA )

Poté, co byl na konci šedesátých let minulého století dobyt Měsíc, zaměřilo lidstvo v čele s Americkým národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA) svoji pozornost na Mars. Na povrchu rudé planety přistálo od té již několik sond, respektive vozítek, jejichž úkolem je, potažmo bylo prozkoumat geologické vlastnosti její půdy, případně hledat jakékoliv náznaky podmínek, které by umožňovaly vznik života v té podobě, v jaké jej známe. Jedním z těchto vozítek je rovněž robot zvaný Curiosity.

Tato pohyblivá laboratoř na Marsu přistála 6. srpna 2012, a přestože původně měla její mise trvat jen necelé dva roky, po povrchu v pořadí čtvrté planety Sluneční soustavy jezdí dodnes. A pokud jde o celkové náklady, ty se v roce 2012 vyšplhaly na hodnotu 2,5 miliardy dolarů (přepočteno tehdejším kurzem 50,9 miliardy korun).