Streamování hudby životnímu prostředí škodí víc než poslech z desek a cédéček

Cena, kterou koncoví uživatelé platí za hudební produkci, se v posledních desetiletích výrazně snížila i díky úsporám přicházejícím s novými digitálními formáty. Se zátěží hudebního průmyslu na životní prostředí je tomu ale i po opuštění fyzických nosičů právě naopak.

Ve Spojených státech stál v roce 1907 jeden váleček s hudbou do fonografu v dnešních cenách 14 dolarů (318 korun), šelaková gramofonová deska v roce 1947 stála 11 dolarů (250 korun), vinylová deska v roce 1977 29 dolarů (658 korun).

Magnetofonová kazeta v roce 1988 přišla na 17 dolarů (386 korun), hudební CD v roce 2000 na 22 dolarů (499 korun) a stažení digitálního alba v roce 2013 stálo v průměru 11,11 dolaru (252 korun), upozornili muzikologové Matt Brennan a Kyle Devine.

Při přepočtu na průměrný týdenní plat ve Spojených státech je pokles ještě větší, kdy v roce 1977 stálo jedno hudební album na vinylu 4,83 procenta platu, legální stažení alba v digitální podobě v roce 2013 přišlo na 1,22 procenta platu.

Legální cestou je pak poslech hudby přes streamovací služby, jako jsou Spotify, Apple Music, Deezer. Za paušální cenu okolo 150 korun měsíčně si pak člověk může poslouchat neomezeně, co chce a bez reklam.

Uhlíková stopa roste

S přepočtem na produkci skleníkových plynů při konzumaci hudby to je ale přesně naopak. I když by se mohlo zdát, že výroba například gramofonové desky je energeticky náročnější než streamování hudby. V roce 1977 hudební průmysl v USA použil 58 milionů kilogramů plastu, v roce 2000 to bylo 61 milionů kilogramů plastu, v roce 2016 ale už jen 8 milionu kg plastu.

K poslechu hudby online nebo jeho stažení je ale potřeba další energie, například pro uložení dat v cloudových úložištích, jež jsou závislá na datových centrech. Tím se uhlíková stopa výrazně zvyšuje, vypočetli Brennan a Devine.

Ekvivalent CO2 produkovaný hudebním průmyslem roste. V Americe to před více než 40 lety v roce 1977 bylo 140 milionů kilogramů CO2, 136 milionů kg v roce 1988 a 157 milionů kg v roce 2000. Pro rok 2016 vědci odhadují produkci skleníkových plynů v rozmezí 200 až 350 milionů kilogramů ekvivalentu CO2.

