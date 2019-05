Toxická kuchyně: při smažení větrejte, nabádají aktivisté

Příprava smažených jídel v nevětrané kuchyni je mimořádně rizikovou aktivitou. Ve své kampani to tvrdí organizace Global Action Plan (GAP). Z bytu se stává toxický prostor, který je mnohem nebezpečnější než pobyt v ulicích smogem zamořeného města.

Britská organizace vypracovala případové studie, které varují obyvatele před používáním krbů a smažením jídel. V případě ostrovů jde hlavně o přípravu oblíbených anglických snídaní, které znamenají opékání slaniny a klobás. Do okolního vzduchu se tím uvolňují drobné prachové částice, jejichž koncentrace je až sedmkrát vyšší než ve venkovním prostředí. Ty se pak vdechováním dostávají do plic a posléze i do krevního oběhu. Zdravotními riziky jsou postiženy zejména děti.

Testy probíhaly po dobu 24 hodin v domácnostech ve městech Londýn, Liverpool nebo Lancaster. V posledně jmenovaném městě bylo v bytě naměřeno až 40 tisíc částic na metr krychlový, což bylo sedmkrát více, než je průměr znečištění venku.

Už v roce 2016 britský profesor imunofarmakologie Stephen Holgate upozorňoval ve své studii na vliv znečištění v uzavřených prostorech, způsobené spalovacími kotly, krby, ale i vařením. Holgate nyní pracuje na výzkumu účinků znečištění vzduchu v uzavřených prostorech na zdraví dětí.

„Případové studie GAP poskytují ukazatele rozsahu znečištění, kterému čelíme ve Spojeném království,“ řekl deníku The Guardian. Ohroženy jsou ve zvýšené míře děti, které tráví doma více času, než tomu bylo u jejich rodičů.

Chris Large z organizace GAP, která organizuje 20. června den čistého ovzduší, zdůraznil, že veřejnost tomuto fenoménu nevěnuje dostatečnou pozornost. „Znečištění vzduchu domácími zdroji dělá z našich domovů toxická místa,“ tvrdí Large. Jedním z opatření jak rizika snížit, je důsledné větrání během vaření.

