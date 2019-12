Sluchátka zaručující maximální požitek z poslechu hudby vhodná nejen pod stromeček

Marshall Major III

Značka Marshall má ve světě rock’n’rollu velmi zvučné jméno především díky svým kytarovým kombům a zesilovačům. To však není jediné, co tento výrobce umí. Také jeho sluchátka totiž rozhodně stojí za to. Na vlastní kůži, respektive uši se o tom můžete přesvědčit, pakliže si za rozumných 1 199 korun zakoupíte například ta, jež nesou označení Major III. Kvůli své velikosti sice nejsou úplně vhodná pro sport, pro každodenní nošení se ovšem hodí více než dobře. Váží 178 gramů, mají zabudovaný mikrofon a s přehrávačem jsou spojeny 110 centimetrů dlouhým kabelem, který je zakončen 3,5milimetrovým jackem. K dispozici jsou hned ve třech možných provedeních, a sice v bílé, černé či hnědé barvě.

RollingSquare Hyphen

Ti, kteří si myslí, že kabely již dávno vyšly z módy, mohou sáhnout po bezdrátových sluchátkách Hyphen od společnosti RollingSquare. A co že za jejich cenu 1 949 korun vlastně dostanete? Ve skutečnosti je toho celkem hodně. Počítat totiž můžete s nadstandardní zvukovou kvalitou, Bluetooth 5, bleskovým párování i pokročilým dotykovým ovládáním. Ačkoliv tvoří pár, fungují sluchátka i odděleně. Lze je nabíjet bezdrátově, hudbu s nimi můžete poslouchat až 28 hodin v kuse, a pokud hodně spěcháte, tak k tříhodinovému poslechu vám postačí, pokud je na nabíječku „napíchnete“ alespoň po dobu 15 minut.

Intezze STUDIO

Sluchátka, jejichž kvalitu a vlastnosti ocení především sportovci. Signál je přenášen skrze Bluetooth 5.0 s dosahem až 50 metrů, takže rozhodně nehrozí, že by se vám porouchala vinou drátů zašmodrchaných do sebe. Kromě samotných sluchátek při jejich zakoupení dostanete i luxusní kovové pouzdro, které vám prozradí, zda a případně na kolik jsou nabita. Jako taková jsou voděodolná, váží pouhých 10 gramů a vydrží hrát až 25 hodin. To vše za cenu 1 690 korun.

Niceboy Hive Pods 2

Více než zdařilou alternativu k našemu předchozímu tipu představuje Niceboy v podobě svých sluchátek Hive Pods 2. Jsou v mnohém podobná, a jejich cena je dokonce o něco nižší - pořídit si je můžete za 1 499 korun. Signál je přenášen pomocí Bluetooth 5,0, dostanete k nim nabíjecí pouzdro a jsou voděodolná. Sluchátka mají zabudované handsfree, ovládají se dotykově a hodí se skvěle jak do práce, tak na sport. Na jedno nabití vydrží hrát téměř sedm hodin, a pokud si s sebou vezmete i adaptér, můžete hudbu poslouchat klidně i pětkrát déle.

JBL Tune 500BT

Na jedno nabití vydrží přehrávat vaši oblíbenou muziku až 16 hodin v kuse, mají několik zdařilých barevných provedení, jsou skladná a váží pouhých 155 gramů. Takové jsou hlavní charakteristiky sluchátek Tune 500BT od firmy JBL. Oceníte je především na cestách, neboť díky pohodlnému polstrování náušníků se s nimi budete cítit komfortně, i když je budete mít na hlavě nasazena delší dobu. Rozsah kmitočtu se pohybuje od 20 do 20 tisíc Hz, baterie se plně nabije za pouhé dvě hodiny a jejich cena činí 1 130 korun.

Trust Sonin Kids Headphone

Pakliže hledáte sluchátka pro své malé děti, vyzkoušejte Sonin Kids Headphone od společnosti Trust. Z pohledu rodiče na nich oceníte zejména to, že mají zabudovaný omezovač hlasitosti chránicí vaši ratolest před nadměrným hlukem a že jsou vyrobena z pro děti bezpečných materiálů. Součástí produktu jsou navíc i nálepky, díky nimž si potomek může sluchátka vyzdobit zcela dle vlastní libosti. Jejich cena je velice přijatelná, neboť stojí pouhých 307 korun.

JBL T110BT

Ideální na sport i pro účely telefonování. Taková jsou bezdrátová sluchátka T110BT vyráběná firmou JBL. Na jedno nabití vydrží hrát až šest hodin v kuse, jen tak se vám nezamotají a mají ergonomicky tvarované nástavce do učí. Díky řešení JBL Pure Bass se můžete spolehnout na to, že zvuk, který uslyšíte, bude naprosto čistý a maximálně působivý. Váží pouhých 16,2 gramu a jsou k dispozici ve čtyřech barevných provedeních. To vše za cenu 698 Kč.

Niceboy HIVE sport

Jak už název sám napovídá, tato bezdrátová sluchátka od Niceboye jsou určena především všem sportovcům, a to díky své konstrukci a odolnosti vůči prachu a vodě. Zajišťují skvělý zvuk a jsou schopna přehrát až 10 hodin hudby v kuse. Technologie Bluetooth 4.1 zaručuje desetimetrový dosah, zatímco ergonomické ušní úchyty se pro změnu postarají o to, aby vám padla jak ulita. Sluchátka navíc disponují i handsfree, takže se velmi dobře hodí například i do auta. A co se týče ceny, ta byla stanovena na hranici 599 korun.