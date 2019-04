Sexuální sucho? Američanů žijících v celibátu je nejvíce v historii

Zcela bez sexu strávilo minulý rok celkem 23 procent dospělých obyvatel Spojených států, tedy zhruba jeden ze čtyř, všímá si statistiky list The Washington Post. Takový podíl lidí žijících v celibátu představuje oproti době před 30 lety nárůst o čtyři procentní body (tehdy to bylo 19 procent celkové dospělé populace).

Nárůst o několik jednotek procent by sám o sobě nepředstavoval nic dramatického. Americká populace totiž stárne. Podíl lidí starších šedesáti let mezi lety 1996 a 2018 v USA narostl z 18 na 26 procent, uvádí populárně naučný web ZmeScience. Zhruba polovina Američanů spadajících do věkové skupiny 60 let a starších se pak v minulém roce obešla bez sexu úplně.

Toto stárnutí populace ovšem nemůže vysvětlit trend, kterého si výzkumníci všimli v jedné konkrétní věkové skupině, kde počet těch, kteří žijí v celibátu, narostl poměrně výrazně.

Mladí muži nechtějí sex

Překvapivě se jedná o skupinu mladých lidí ve věku mezi osmnácti a devětadvaceti lety. Zatímco v roce 1989 hlásilo život bez sexu v této věkové skupině pouze 14 procent, v roce 2018 to již bylo třiadvacet lidí ze sta.

Lidí žijících v celibátu v této skupině v posledních letech přitom přibylo nejvíce mezi muži. V loňském roce sex nezažilo 28 procent mužů ve věku mezi osmnácti a třiceti. To je téměř trojnásobný nárůst oproti roku 2008, kdy tato skupina čítala deset procent. Ženy ve věku 18 až 30, které v minulém roce neměly žádný sex, byly zastoupeny 18 procenty. I u nich se jedná oproti době před deseti lety o nárůst, ovšem ve srovnání s muži pouze o osm procent.

Podle psycholožky Jean Twengové ze státní univerzity v San Diegu, kterou The Washington Post cituje, existuje ohledně rozdílu mezi mladými muži a ženami v tom, kolik a zda vůbec mají sex, hned několik vysvětlení.

Za prvé, Twengová poukazuje na vyšší míru nezaměstnanosti, kterou američtí muži v posledních dekádách vykazovali z části i díky ekonomické reces,i a její souvislosti s absencí partnerského života. Dřívější výzkumy například ukázaly na to, že více než polovina nezaměstnaných Američanů (54 procent) není v dlouhodobém a stabilním vztahu. Oproti nim je bez partnerky jen 32 procent těch, kteří zaměstnání mají.

Dlouhá a těžká cesta z mamahotelu

Mladí muži rovněž oproti ženám častěji žijí se svými rodiči. V roce 2014 například bydlelo u rodičů 35 procent mužů ve věku mezi 18 a 34 lety. U žen to v této věkové skupině bylo jen 29 procent. „Když bydlíte u rodičů, je evidentně těžší vodit si do ložnice sexuální partnery,“ komentuje data Twengová. Psycholožka zmiňuje i to, že současná generace do vážných vztahů vstupuje později a ve vyšším věku než její rodiče.

Přečtěte si esej: O býložravém celibátu

Je tu ovšem i jeden vnější faktor, který by podle Twengové mohl hrát roli. Jsou jím technologie, které zejména v posledních letech výrazně rozšířily možnosti lidí v oblasti trávení volného času, a tedy i sexu. „V současnosti je mnohem více věcí, které můžete dělat v deset hodin večer, než tomu bylo před dvaceti lety,“ říká Twengová. „Streamování videa, sociální sítě, hraní her na konzolích a mnoho dalšího,“ dodává.

„To by mohlo vysvětlovat pokles četnosti sexu mezi sexuálně aktivními lidmi. Podíl lidí, kteří mají sexuální styk alespoň jednou týdně, v současnosti činí 39 procent. V roce 1996 to přitom bylo 51 procent,“ komentuje The Washington Post.

Sexuálně nejstabilnější skupinou v americké společnosti zůstávají lidé ve věku mezi 30 a 39 lety. V této skupině hlásilo život bez sexu v loňském roce pouze sedm procent. V roce 1989 to přitom dle statistiky bylo pouze o procento méně.

K tématu sexuality v dnešní době dále čtěte: