Šest kroků na cestě k úspěchu

1. Jděte za svojí touhou

Nejlepší je vždy něco prodávat, vyrábět nebo poskytovat službu v oboru, který znáte a máte rádi. Jestliže vám jde jen o krátkodobý prospěch, vydělat rychle peníze, tak si nemusíte moc vybírat, je dobré se do toho pustit a stejně rychle vše skončit. Ale pokud zamýšlíte podnikat dlouhodobě, v odvětví, které vyhovuje vaší povaze, schopnostem, tak si musíte vybrat to, co máte rádi.

Výhody jsou v takovém případě nesporné. Zaprvé, pokud skutečně věříte tomu, co nabízíte nebo prodáváte, tak budete mít mnohem větší šanci na úspěch. A naopak, když se přestane dařit, tak obtížím budete vzdorovat s mnohem větším nasazením.

2. Buďte sví

Když startujete byznys, do kterého vkládáte své individuální zájmy a odborné znalosti, tak je nezbytné, abyste se ujistili, že má šanci na úspěch. Že tu je skutečně poptávka po tom, co hodláte nabízet. Nic si nenamlouvejte, podívejte se na trh kritickým okem. Bude žádané to, s čím chcete přijít? Očekává to trh? A počítejte také s tím, že váš produkt či služba nezaplní jen „díru na trhu“, musí být nabízen tím nejlepším možným způsobem.

3. Počítejte s konkurencí

Udělejte si průzkum, zjistěte, kdo už na trhu je. A nedělejte to ledabyle, přezíravě, s pocitem, že vy budete určitě lepší. Opravdu musíte vědět, kdo vás může porazit. Na druhé straně se nelekejte, když zjistíte, že už se někdo ve vámi zvolené oblasti úspěšně etabloval. Berte to vlastně jako výhodu, potvrzení toho, že se chcete pustit do smysluplného podniku. Učte se od konkurentů. A co je nejdůležitější, buďte jiní, odlište se.

4. Osobní život v ohrožení

Jestliže byznys, pro který se rozhodnete, vám bude vyhovovat, ale bude vyžadovat vaši permanentní přítomnost, nasazení, zabere vám veškerý volný čas (určitě zpočátku), tak o tom přemýšlejte dvakrát. Může vám totiž zruinovat osobní život. Váš sen se může rychle proměnit v noční můru.

V tu samou chvíli se také ujistěte, že podnikání, do kterého se hodláte pustit, bude v souladu s vaším přístupem k životu. Pokud jste spíše samotář, zvolte takový obor, který vám umožní pracovat z domova. Pokud upřednostňujte společnost druhých, komunikaci s neznámými lidmi, tak třeba prodej v malém bude pro vás to pravé.

5. Buďte si vědomi rizik

Musíte si umět zodpovědět otázku, nakolik jste schopní snášet útrapy, které s sebou podnikání nese. Podle toho si zvolte byznys, do kterého se pustíte. Pokud přijdete s něčím zcela novým, revolučním, úspěch může být ohromující. Ale stejně tak může být šokující neúspěch. Pokud budete jen napodobovat to, co už tady je, hrozby jsou menší, ale vždy se musíte snažit odlišit.

Jaká je odměna za riziko, to nejlépe ilustrují franšízy. Když si ji zakoupíte, tak na straně jedné vám hrozí minimální riziko neúspěchu, na straně druhé poskytoval služby „sesbírá smetanu“, připraví vás o zisk z vaší tvrdé práce.

6. Važte si internetu

Studujte, jak můžete internet využít ve svůj prospěch. Pomůže vám vše odstartovat za mnohem méně peněz a rychleji, než to bylo možné v minulosti, když ještě neexistoval. Přemýšlejte, jak optimalizovat svoje webové stránky.

Mějte ovšem také na paměti, že zatímco příležitosti se na něm jeví vzrušující, lákavé a zdánlivě nekonečné, tak jste v hledáčku potenciálních konkurentů, oni vše sledují. A mají výhodu, že už tu byli před vámi. Což znamená, že budete vystaveni velkému tlaku hned od počátku, a vůbec přitom nezáleží na tom, do čeho se pustíte.

Článek vyšel v magazínu Profit

