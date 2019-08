Realitní extrém v New Yorku: majitel rozpůlil byt horizontálně, nájemníci chodili po kolenou

Realitní trh v New Yorku je natolik přehřátý, že majitele bytů vede k neobvyklým řešením. Místní úřady objevily úpravu bytu ve čtvrti Lower East Side v ulici Henry Street. Byl horizontálně rozdělen na dva byty, aby bylo možné bytovou jednotku pronajímat většímu počtu nájemníků. Stropy byly ve výšce 4,5 stopy (137 centimetrů). Nájemníci se museli po bytě pohybovat po kolenou. Na neobvyklé řešení bytové nouze upozornil New York Post.

Majitel bytu Jing Ya Lin byl zadržen a obviněn z porušení místních stavebních zákonů. Ve stejném domě pronajímal Xue Ping Ni svůj byt o rozloze 59 metrů čtverečních 11 nájemníkům, pro které vytvořil v bytě samostatné podjednotky. Nájemníci platili měsíčně 600 dolarů (14 tisíc korun), přitom nájemné v bytě s jednou ložnicí v tomto domě stálo 2800 dolarů (65 tisíc korun). Byla mu vyměřena pokuta ve výši 144 tisíc dolarů (3,4 milionu korun), protože neměl potřebná stavební povolení.

Radní čtvrti Manhattan Ben Kallos nelegální úpravy v bytech komentoval slovy, že jsou možná vtipné ve filmu, jsou ale hororovým příběhem v reálném životě. Odkazuje na film V kůži Johna Malkoviche. Hlavní hrdina pracuje ve firmě, jež sídlí v podlaží, které má poloviční výšku.

Úpravy prozradila klimatizace

Úředníci byli na případ horizontálně rozděleného bytu upozorněni dalšími nájemníky, kteří si všimli, že zvenku na oknech je příliš klimatizačních jednotek. „Nikdy jsem neviděl klimatizace naskládané v jednom okně jednu na druhou,“ dodal Kallos z manhattanského bytového odboru.

„Neumím si představit, že by v jednom bytě bylo potřeba tolik klimatizací. Pokud někdo něco podobného uvidí na ulici, je to dostatečný důkaz pro to, aby byl byt prošetřen,“ vyzval ostatní Newyorčany, aby na podobné případy úřady upozornili. V domě je oficiálně 27 bytových jednotek v pěti podlažích.

„Každý obyvatel New Yorku si zaslouží bezpečné a legální místo, kde může žít. Proto jsme odhodláni zabránit nebezpečným úpravám a donutit majitele, aby pronajímané byty byly bezpečné,“ zdůraznil mluvčí newyorského bytového odboru Manhattan Andrew Rudansky. Podobné úpravy představují velké bezpečnostní riziko v případě požáru nejen pro nájemníky, ale i pro sousedy.

ilustrační foto ( Autor: Marek Podhora, E15 )

