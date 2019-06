Chcete si vybít vztek? Vyzkoušejte rage rooms Autor: shutterstock.com

Ujel vám před nosem poslední autobus? Vytočil vás neodbytný kolega, který absolutně nezvládá zadané úkoly? Nebo jste snad strávili nekonečný čas na poště, abyste nakonec zjistili, že se váš dopis stejně někde zatoulal? Ačkoliv se spousta lidí snaží svou zlost potlačovat, často by prostě rádi ze vzteku do něčeho praštili. Přesně k takovému účelu slouží speciální místnosti, kam můžete přijít a rozmlátit, na co přijdete.