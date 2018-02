Ženy mají různé tvary a velikosti prsou. Co je v živočišné říši unikátní, je to, že je mají od puberty po celý život vzhledem ke stavbě těla poměrně velké, a to i ve srovnání s ostatními savci. Vědci se přou o to, proč tomu tak je. Jednou z možností je teorie, že člověk začal chodit po dvou a bylo potřeba zdůraznit jejich sexuální přitažlivost.