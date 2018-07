Přirozené přirození? Neexistuje. Každé genitálie jsou unikát

Ženské zevní pohlavní orgány jsou nejspíš podobně charakteristickým znakem jako otisk prstu nebo duhovka. Vyplývá to z průzkumu švýcarských vědců, jejichž záměr – najít „normální“ přirození – skončil fiaskem.

Vzorek 657 žen stačil na to, aby u sledovaných částí pohlaví autoři došli k radikálně odlišným výsledkům. Například velké stydké pysky měřily od 1,2 cm do 18 cm. Malé stydké pysky pak od 1 mm do 7,2 cm. Jisté zadostiučinění vědci nalezli alespoň v některých společných rysech – s postupujícím věkem se malé stydké pysky zmenšují a ženám s nadváhou se zvětšují velké stydké pysky.

Studie byla publikována v červnu v Britském žurnálu pro porodnictví a gynekologii a upozornil na ni web Quartz. Všechny účastnice byly bělošky. Quartz upozorňuje, že ačkoli jde o největší dosavadní studii na podobné téma, vzorek není dostatečný a očekává, že další průzkum, který zahrne více účastníků z různých etnik, nabídne ještě rozmanitější výsledky.

Studie potvrdila to, co profesní organizace říkají dlouhodobě: všechny velikosti a tvary jsou zdravé. Přesto se v posledních letech mezi ženami množí nespokojenost se vzhledem pohlaví, byť je z pohledu zdravotního zcela v pořádku. V roce 2016 provedli američtí chirurgové 12 tisíc zákroků, jimiž upravovali (či omlazovali) malé stydké pysky. Ve většině z kosmetických důvodů.

Znepokojující je fakt, že tentýž zákrok vyhledávají stále častěji mladé dívky. Proč tomu tak je, ačkoli jsou dívky dokonale zdravé, právě zjišťují vědci z univerzity v Melbourne, uzavírá Quartz.

Dále čtěte: