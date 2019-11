Předstíral, že je pilotem, aby dostal lepší sedadlo. Letištní ochranku v Dillí ale nepřelstil

Zájmy lidí mohou být různé. Osmačtřicetiletý Radžan Mahbubání tu svoji našel v nošení líbivých uniforem. Kromě toho jej také vždy bavilo létat, a tak si řekl, že oba tyto koníčky spojí v jeden a stane pilotem.

Být kapitánem dopravního letadla ovšem nejde jen tak. Vyžaduje to roky výcviku, praxe i dostatek finančních prostředků. Mahbubání proto zvolil jinou, o poznání kratší cestu. Opatřil si uniformu, kterou nosí posádky německé společnosti Lufthansa a začal mazaně využívat výhod, jímž se profesionální piloti těší.

Zdlouhavým procesům odbavování, které musí absolvovat každý běžný cestující, se vyhýbal jednoduše tak, že používal letištní prostory určené výhradně pro letovou posádku, a pracovníky aerolinek, s nimiž zrovna letěl, žádal o přesunutí do vyšší třídy.

Točil videa pro zábavu

Jeho plán byl úspěšný, ovšem pouze do chvíle, než jej v úterý těsně před nástupem do letadla společnosti AirAsia mířícího do Kalkaty odhalila na popud jiného zaměstnance Lufthansy ochranka Mezinárodního letiště Infiry Gándhíové v indickém Dillí. Jakmile si u německých aerolinek ověřila, že podezřelý muž u nich skutečně nepracuje, rozhodla se jej zadržet a následně předat místní policii. Když ho poté strážci zákona vyslechli, dočkali se poměrně překvapivého vysvětlení.

„Po svém zadržením nám Mahbubání řekl, že točil videa s leteckou tématikou na YouTube a TikTok a že svůj falešný průkaz (pilota) Lufthansy získal v Thajsku,“ cituje CNN zástupce velitele letištní policie Sandžaje Bhátiu.

Nyní je osmačtyřicetiletý muž ve vazbě a čelí obvinění z podvodu. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu podle tamních zákonů finanční postih a případně i roční pobyt za mřížemi.

Jako z hollywoodského filmu

Mahbubáního případ zdánlivě připomíná kousky slavného amerického podvodníka Franka Abagnala, který je znám pro své mnohačetné podvody ze šedesátých let minulého století, v rámci nichž předstíral, že je mimo jiné skutečným pilotem, doktorem či advokátem.

Poté, co byl Abagnale na konci dekády zatčen a strávil pět let svého života ve vězení, přešel na druhou stanu zákona a začal pomáhat amerických federálním úřadům v boji proti ostatním padělatelům. O jeho neuvěřitelném životním příběhu vypráví autobiografie Chyť mě, když to dokážeš a také stejnojmenný film s Leonardem di Capriem v hlavní roli režírovaný Stevenem Spielbergem.

