Popkulturní vizionář i král merchandisingu. George Lucas ovlivnil generaci filmařů i diváků

Příběh filmové sci-fi ságy Hvězdné války se začal psát před více než čtyřiceti lety, když mladý George Lucas vypustil do kin první díl vesmírné opery. Stvořil tak možná největší světový popkulturní fenomén; Hvězdné války ovlivnily několik generací diváků. Vesmírný příběh o rodině Skywalkerů nyní zakončuje devátý díl Vzestup Skywalkera a je téměř jisté, že v kinech utrží více než miliardu dolarů. Lucas u toho ale nebude, společnost Lucasfilm totiž před sedmi lety prodal konglomerátu Walt Disney a na přípravě nových filmů už se nepodílí.

Nechybělo mnoho a kariéra George Lucase se mohla ubírat úplně jiným směrem. Jeden z nejúspěšnějších režisérů a scénáristů chtěl být původně automobilovým závodníkem. Když mu otec pořídil autíčko Autobianchi Bianchina, malý italský vůz vycházející z Fiatu 500, myslel si, že se mladému Georgeovi nemůže nic stát. Jaksi nepočítal s tím, že jeho technicky zdatný syn auto upraví a udělá z něj malou žlutou raketu. S tou se pak účastnil lokálních závodů a odpočítával dny, kdy už bude moci závodit profesionálně a konečně opustí rodné kalifornské městečko Modesto.

Lucasovu automobilovou kariéru však ukončila vážná nehoda z června 1962. Se svým malým žihadlem se vracel na rodinnou farmu a při odbočování doleva se z protisměru vyřítil Chevrolet Impala, který malou Bianchinu odhodil jako dětskou hračku. V tu chvíli při mladém závodníkovi stáli všichni svatí, protože se mu naštěstí přetrhl závodní bezpečnostní pás a osmnáctiletý mladík vypadl na chodník těsně předtím, než auto narazilo do stromu. Po několika měsících v nemocnici si postupně uvědomil, že život závodníka není pro něj. Musel tedy najít nějakou náhradu.

Nová naděje světového filmu

Naštěstí pro filmový průmysl si George Lucas nakonec našel novou zálibu a propojil ji s tou starou: začal fotografovat automobilové závody. Při tom se seznámil s kameramanem Haskellem Wexlerem, který ho přesvědčil, aby šel studovat film na University of Southern California, jež mu v rámci stipendia umožnila sledovat natáčení filmu podle vlastního výběru. Mladý filmový nadšenec si zvolil Divotvorný hrnec, a tak se seznámil s režisérem Francisem Fordem Coppolou, který nakonec produkoval Lucasův první film - dystopické drama THX 1138.

„George je génius, ale myslím, že je velká škoda, že ho tak pohltila jedna filmová série. Doufám, že se neurazí, ale je zřejmé, že jsme kvůli Hvězdným válkám přišli o deset Georgeových originálních filmů, které by byly nepochybně skvělé,“ řekl před třemi lety v rozhovoru pro Vanity Fair režisér, který má na svém kontě například filmovou sérii Kmotr.

Další film - Americké graffiti - už vznikl pod hlavičkou Lucasovy nové produkční společnosti Lucasfilm, kterou založil v roce 1971. Distribuovat ho mělo filmové studio Universal, které na něm ale chtělo řadu věcí změnit, načež tvůrce nabídl, že si film raději koupí zpět, než aby na něm kdokoli cokoli měnil. Šéfové studia nakonec uznali, že režisérská verze filmu má finanční potenciál, a do kina ji poslali. Dodnes se jedná o jeden z největších filmových úspěchů, protože snímek s rozpočtem 777 tisíc dolarů dokázal utržit více než 140 milionů dolarů a získal pět nominací na Oscara.

Lucasův vliv v Hollywoodu rychle rostl a nastal čas splnit si sen - natočit vesmírnou operu. Filmový průmysl ale nebyl v té době žánru sci-fi příliš nakloněn, a pokud už nějaký snímek vznikl, jednalo se o temnou dystopii, jako například Loganův útěk z roku 1976. Začínající režisér chtěl ovšem natočit něco svěžího, co by se mohlo líbit mladšímu publiku.

„Hvězdné války točím hlavně proto, že chci nastartovat představivost mladých lidí a jejich chuť objevovat vesmír. Chci, aby přemýšleli o kolonizaci Venuše i Marsu,“ řekl Lucas v jednom z rozhovorů. Jako zdroj inspirace měli posloužit hlavní hrdinové jeho spektáklu - Luke Skywalker, jeho sestra Lea a vesmírný pašerák Han Solo s tváří Harrisona Forda.

S nápadem na Hvězdné války pak Lucas s parťákem Garym Kurtzem obešli hollywoodská studia. Na milost je nakonec vzali až šéfové 20th Century Fox, které obměkčil úspěch snímku Americké graffiti.

Trvalo několik let, než světlo světa spatřila čtvrtá, finální verze scénáře. Teprve ta měla hlavu a patu a umožnila, aby se v Tunisku začal točit film s prostým názvem Hvězdné války. O nějakých dalších snímcích z Lucasova filmového univerza totiž v té době ještě nemohla být řeč.

Zbytek už je historie. Lucas s Kurtzem nakonec získali na film rozpočet ve výši 11 milionů dolarů. Podobně vysoké měly být podle odhadů studia i jeho tržby. Z Hvězdných válek se ale stal absolutní hit, který jen v kinech utržil něco přes 513 milionů dolarů a ovlivnil několik generací filmařů i fanoušků. Po očištění od inflace se stále jedná o druhý nejvýdělečnější film všech dob.

Král merchandisingu

Kasovní úspěch ale podle odhadu časopisu Fortune tvoří pouhou šestinu z celkových tržeb značky. Největší bohatství Lucasovi přineslo rozhodnutí, jež udělal ještě před premiérou prvního dílu ságy.

Šéfové filmového studia 20th Century Fox, které film distribuovalo, byli přesvědčeni, že v rukou drží propadák, takže souhlasili s Lucasovou nabídkou: Místo půlmilionového honoráře si vezmu jen 150 tisíc dolarů a vy mi na oplátku necháte licenční a obchodní práva na celou franšízu Hvězdných válek. Studio nakonec souhlasilo především proto, že do té doby nebyl prodej merchandisingu tak výnosným byznysem.

Režisérovo rozhodnutí se však ukázalo jako správné už v roce 1978, těsně po premiéře prvního dílu, kdy se prodalo více než 40 milionů postaviček, a v následujících letech se dařilo i dalšímu byznysu okolo filmové ságy - prodávaly se VHS kazety, DVD i počítačové hry.

George Lucas (75) • Narodil se 14. května 1944 v americkém městě Modesto. • Vystudoval film na University of Southern California. • Od roku 2013 je ženatý s Mellody Hobsonovou, s níž má jednu dceru. • Pojí jej celoživotní přátelství s Francisem F. Coppolou a Stevenem Spielbergem, který pro něj režíroval filmovou sérii Indiana Jones. • Jeho majetek odhaduje časopis Forbes na 6,4 miliardy dolarů, což z něj dělá 107. nejbohatšího člověka na světě. • V roce 2020 otevře v Los Angeles vlastní muzeum.

„Ten film se svým způsobem točil kolem hraček. Za jeho režírování moc nedostanu, pokud získám nějaké peníze, bude to právě z prodeje hraček,“ řekl Lucas několik dní před premiérou prvních Hvězdných válek v rozhovoru pro list Los Angeles Times. I v rozhovoru pro magazín Rolling Stone pak pokračoval ve stejném duchu i po premiéře filmu: „Režíroval jsem ho, protože jsem si spočítal, že prodej merchandisingu ve spojení s případnými sequely mi zajistí tolik peněz, že můžu brzy odejít do režisérského důchodu“. To se naštěstí pro fanoušky nestalo a Lucas napsal ještě dalších pět dílů hvězdné ságy. Trefil se však s tím, že mu prodej „hraček“ bude vynášet; v roce 2012 měl jeho majetek hodnotu přesahující 3,3 miliardy dolarů.

Vesmír v Disneyho stáji

Zlom v Lucasově životě přišel před sedmi lety. Produkční společnost Lucasfilm, která má kromě Hvězdných válek na svědomí třeba i tetralogii o archeologovi Indianu Jonesovi, se rozhodl prodat nejúspěšnějšímu filmovému konglomerátu dneška, společnosti Disney. Ta díky nákupu Lucasfilmu získala i herní vývojářskou společnost LucasArts a firmu na tvorbu speciálních efektů Industrial Light and Magic (ILM), kterou režisér založil v roce 1975, když potřeboval triky pro první Hvězdné války. Její zaměstnanci od té doby pracovali na tricích pro desítky filmů včetně Forresta Gumpa, E. T. mimozemšťana nebo série o Harrym Potterovi.

Hodnota dohody činila v době jejího uzavření 4,05 miliardy dolarů. Polovinu z této částky získal Lucas v podobě 37,1 milionu akcií společnosti Disney, a stal se tak jedním z jejích největších akcionářů. Hodnota Disneyho akcií přitom od října roku 2012 vzrostla téměř trojnásobně, aktuálně se jejich cena pohybuje okolo 150 dolarů za akcii. I díky tomu je George Lucas nejbohatší americkou celebritou a magazín Forbes odhaduje jeho jmění na 6,4 miliardy dolarů.

„Už třicet pět let mě těší, že Hvězdné války jsou stále oblíbené. Teď nadešel čas, abych je předal další generaci filmařů. Věřím, že pod vedením nové šéfky Lucasfilmu Kathleen Kennedyové a pod hlavičkou Walta Disneyho budou Hvězdné války žít a kvést ještě po několik dalších generací,“ řekl při podpisu dohody režisér, jehož scénáře pro epizody VII, VIII a IX mělo studio Disney podle původního plánu adaptovat.

Nakonec k tomu nedošlo a šanci dostaly vize nových tvůrců. Značka Star Wars je ale tak silná, že dokáže vydělávat i bez svého duchovního otce, což dokazuje téměř pět miliard, které filmy z „jeho vesmíru“ utržily v pokladnách kin už pod hlavičkou „nové stáje“. Další peníze pak franšíza generuje díky prodeji merchandisingu nebo předplatnému za novou streamovací službu Disney+, která jako svůj největší trhák nabízí seriál Mandalorian z prostředí Hvězdných válek.

George Lucas není nejlepší režisér a scénárista a kvůli jeho perfekcionismu není jednoduché s ním pracovat. Je to ale vizionář, který změnil filmový svět i populární kulturu jednou provždy a ještě na tom dokázal královsky vydělat. Díky tomu se teď po vzoru Billa Gatese může věnovat charitě a práci na vlastním muzeu, které se fanouškům otevře v příštím roce.

