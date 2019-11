Popis jednoho zápasu. Jak se v průběhu 30 let proměnily výlohy pražských obchodů

Dům potravin. Šunkové chlebíčky a Brežněva nahradily hamburgry a hranolky. Autor: čtk

Město Franze Kafky za posledních třicet let proměnilo svůj kabát. Někteří z jásajících řezníků, kteří v listopadu 1989 vítali novou éru, možná chodí jíst do vietnamského bistra, které vzniklo na místě jejich masny. I to je ostatně znakem svobody, že se večer můžeme rozhodnout, ze které země chceme jíst naši večeři: je libo vietnamské pho, turecký kebab, francouzského kohouta na víně či italské těstoviny?