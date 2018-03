Kromě šoubyznysu, celebrit či módních ikon se ze Spojených států šíří i zlozvyky, na které jsou Američané mistry. Americká redakce webu BusinessInsider zmapovala špatné návyky Američanů, které se rozšířily do celého světa.

Stravování ve fastfoodech

McDonald's, KFC, Burger King… Američané milují fastfoody a je to na nich často vidět. Podle výzkumu Centra pro kontrolu nemocí více než 11 procent kalorií, které Američané denně zkonzumují, pochází právě z řetězců rychlého občerstvení. Sendviče z McDonaldu ve velkém konzumuje i americký prezident Donald Trump. Obává se totiž, aby mu klasické jídlo někdo neotrávil.

Ostatní země, ale Američanům začínají zdatně sekundovat. Ve Francii více než polovina prodejů jídel v roce 2013 pocházela právě z fastfoodů. Pozadu není ani Velká Británie, Německo nebo Korea. V Česku se ovšem začíná blýskat na změnu. Popularitu získávají fastfoody servírující zeleninu, superpotraviny či proteiny.

Obědy za pracovním stolem

Američané jsou přikováni ke svým pracovním stolům. Až 62 procent jich obědvá přímo u počítače, uvádí list The New York Times. Podobný trend je vidět i ve Francii. Průměrná doba oběda se tam za 36 let smrskla z 80 minut na pouhých 22 minut, informovala rozhlasová stanice NPR. To jim nedává příliš možností, kam se vypravit na oběd, a musí tak povětšinou vzít zavděk kancelářskou židlí.

Sociální sítě

Ačkoliv jsou Spojené státy kolébkou sociálních sítí, jejich obliba roste po celém světě. Průzkumy ukazují, že sociální sítě mají největší popularitu v Mexiku, Brazílii, Indii, Indonésii a na Filipínách. USA i státy Evropské unie za nimi výrazně zaostávají.

Sledování televize

Průměrný Američan stráví u televize 270 minut denně. Jakkoliv se toto číslo může zdát vysoké, není. Na občany USA se dotahují Poláci s 264 minutami i Japonci s 262 minutami.

Průměrný Američan sleduje televizi čtyři a půl hodiny denně

V takzvaném binge-watchingu, tedy nezřízeném řetězovém sledování seriálů již Američané ztratili prvenství a v čele žebříčku je vystřídali Kanaďané.

Nákupní horečka na černý pátek

Šílenství, davy, slevy. Po Dni díkuvzdání startují američtí obchodníci masivní slevy napříč celým sortimentem. Lidé nocují před obchody, vznikají tlačenice a propuká nákupní horečka. Obchodníci díky výprodejům zaznamenávají rekordní tržby. Důkazem může být i šéf Amazonu Jeff Bezos, jehož majetek se díky poslednímu černému pátku posunul nad hranici 100 miliard dolarů.

Černý pátek je další z amerických „tradic“, které se v zahraničí daří. Kanadští prodejci zavedli svou verzi černého pátku, aby zabránili odlivu zákazníků přes hranice, uvádí stanice CBC.

Podzimním výprodejům se daří i u nás. Loni během černého pátku překonal denní obrat e-shopu Alza.cz 200 milionů. Jen mobilních telefonů nakoupili zákazníci přes 55 tisíc.

