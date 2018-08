Ondřej Slanina: stále v akci

V době, kdy se začal pořad točit, mu bylo dvacet jedna let. Už ale dávno není jen usměvavým „klukem“ před kamerou, vybudoval vlastní restauraci v Chateau St. Havel v pražské Krči, školu vaření Hungry town, procestoval Spojené státy na pozvání místní vlády, aby se seznámil s gastronomií USA, a absolvoval stáž mimo jiné v The French Loundry Restaurant u Thomase Kellera, slavného amerického šéfkuchaře.

Z prvních pár vět našeho rozhovoru jasně vyplynulo, že Ondřej ví moc dobře, jak funguje gastronomický byznys a co jeho hosté chtějí. Zapomeňte proto na chvíli na představu získanou z televize a seznamte se s tím, jak Ondřej Slanina vaří doopravdy.

Restaurace na zámku, který funguje ­zároveň jako hotel, má určitě svá specifika. Pro koho v Chateau St. Havel vlastně vaříte?

Pro lidi. Rozhodně nejsme hotelová restaurace a většina našich hostů je z Prahy, potažmo z Čech. Fakt, že je restaurace na zámku, může být pro někoho odrazující, protože si představí něco nablýskaného a drahého, ale tak to není. Máme řadu stálých hostů, hosty, kteří přicházejí ochutnat naše degustační menu, které měníme každý měsíc, a populární jsou u nás i byznysové obědy.

Má vaše restaurace nějaké konkrétní zaměření?

Snažíme se menu sestavovat tak, aby bylo zajímavé pro každého. Pravidelně ho obměňujeme po­dle sezony, ale některé stálice nepodléhají gastronomickým trendům ani počasí. Mezi nejpopulárnější jídla u nás patří řízek, protože ten má rád prostě každý. Děláme ho z vepřové panenky s lehkým bramborovým salátem. Zejména mezi pány je také oblíbený telecí karbanátek s gorgonzolou balený v pancettě. Spolu s řízkem je v menu stále a podle ročních období jen upravujeme přílohu. A zapomenout nesmím ani na náš dort Sacher, na ten jsem obzvlášť pyšný. Děláme ho podle původního vídeňského receptu.

Jsou to i vaše nejoblíbenější jídla?

Určitě, ale kromě nich mám rád i takovou tu českou sváteční klasiku, na kterou občas dostanete chuť, ale pak zjistíte, že když si ji neuvaříte sám, v restauraci ji najdete stěží. Třeba dobrý španělský ptáček. Z takových jídel sestavujeme víkendovou nabídku. Máme tu i zázemí pro děti. Je tu krásný velký park a zahrada, na které v létě grilujeme a vaříme v otevřené kuchyni. Zkrátka se snažíme o to, aby se u nás hosté cítili dobře a mohli si dát to, na co mají chuť.

Uvaříte cokoli na přání?

Na předem domluvené akce ano, pokud se dají sehnat suroviny. Už jsme tu vařili třeba i krokodýla. Někomu to bude připadat zvláštní, ale mně přišlo mnohem bizarnější, když tu host svému psovi objednal steak za 650 korun. A moc mu chutnal. Vždyť říkám, že vaříme pro každého.