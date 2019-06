Přibližně 20 procent Evropanů nevěří nebo minimálně pochybují, že jsou očkovací vakcíny bezpečné. Vyplývá to ze studie britské zdravotnické charitativní organizace Wellcome Trust, která byla provedena na více než 140 tisících lidí starších 15 let, a to napříč celým světem. Ukázalo se, že osm z deseti lidí souhlasí s tím, že jsou vakcíny bezpečné a devět z deseti nechává své děti očkovat.

V některých zemích je však důvěra ve vakcíny znepokojivá. „V regionech s vysokými příjmy jsme zaznamenali méně jistoty ohledně bezpečnosti očkování. S tím, že jsou vakcíny bezpečné pak souhlasilo 72 procent dotazovaných obyvatel Severní Ameriky, 59 procent obyvatel západní Evropy a jen 40 procent obyvatel její východní strany,“ přibližuje Jeremy Farrar, ředitel společnosti Wellcome Trust.

Nedůvěřiví Francouzi

Nejméně důvěřiví jsou v Evropě obyvatelé Francie, kde očkování nevěří zhruba třetina obyvatel a desetina je přesvědčena o tom, že ho děti nepotřebují. „V některých regionech je vyšší vzdělání spojeno s menší důvěrou. Tento fakt naznačuje, že více dostupných informací a snaha vzdělávat lidi názor občanů těchto zemí nezmění,“ uvádí studie.

V chudších státech, jakými jsou mimo jiné Bangladéš a Rwanda, vakcínám naopak věří téměř sto procent dotazovaných. Podle nich je očkování bezpečné, efektivní a hlavně důležité pro život jejich dětí.

Očkování se dnes velmi často skloňuje společně s autismem. Ten je podle odpůrců zčásti způsoben vakcínou MMR, která chrání proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. S touto teorií přišel poprvé britský lékař Andrew Wakefield, ve své studii z roku 1998. Ale vzhledem k tomu, že byla provedena na pouhých 12 dětech, byla její důvěryhodnost několikrát zpochybněna.

O šest let později upozornil investigativní reportér Brian Deer na mnohé nesrovnalosti. Ukázalo se, že Wakefield mimo jiné zfalšoval lékařské záznamy zkoumaných dětí. Studie byla následně stažena a lékař vyloučen z lékařské komory. Spojitost mezi očkováním a autismem letos vyvrátila i nová dánská studie, které se zúčastnilo přes 657 tisíc dětí.

Zdrojem dezinformací jsou sociální média

Přestože neexistuje žádná faktická souvislost, odpůrci očkování proti vakcínám stále zbrojí a odmítají své děti očkovat. Svým chováním přitom ohrožují nejen své potomky, ale i celou společnost. „Nezáleží na tom, jak skvělý je váš nápad, nebo jak vzrušující je vaše nová léčba. Musí být akceptována lidmi, kteří z ní mají mít prospěch,“ vysvětluje ředitel Farrar.

Poté, co byly spalničky téměř vymýceny, začal jejich výskyt opět stoupat. A právě neočkovaní jedinci jsou ohroženi nejvíce. Epidemie spalniček kromě Spojených států probíhá i v České republice, kde bylo koncem května od počátku roku hlášeno více než 530 nemocných, loni jich přitom bylo „jen“ 203.

Obavy veřejnosti o bezpečnost vakcín podle studie existovaly vždycky. Jejich šíření však zapříčinil až vzestup sociálních médií, která dezinformace dostala do podvědomí mnoha lidí. Kromě již zmíněného autismu se většina odpůrců bojí také vedlejších účinků a jedovatých látek, a to i přesto, že byla jejich přítomnost ve vakcínách několikrát vyvrácena.