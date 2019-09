Jihoitalský region Molise je známý pro své zelené pastviny, olivové háje a zasněžené hory. Na oko krásná oblast se však dlouhodobě potýká s nedostatkem obyvatel, kterých navíc neustále ubývá. Tamní úřady se proto rozhodly nové zájemce o bydlení ulovit netradiční metodou. Každá rodina, která se do jedné ze 106 napůl osídlených vesnic nastěhuje, bude po dobu tří let dostávat měsíční příspěvek ve výši 700 eur (více než 18 tisíc korun), tedy 25 tisíc eur (přes 650 tisíc korun) za celých 36 měsíců.

„Chci, aby můj region podstoupil renesanci a zabránil tomu, aby se jeho autentické oblasti proměňovaly v města duchů,“ říká pro zpravodajský web CNN regionální radní Antonio Tedeschi, který s tímto nápadem přišel. „Musíme chránit naše kořeny,“ dodává s tím, že zvláště rády vesnice přivítají mladé rodiny s dětmi.

Chcete peníze? Podnikejte

Nabídka má ale jeden háček. Aby rodiny na finanční příspěvek dosáhly, budou se muset zavázat k založení alespoň malého podniku. „Cílem je vdechnout nový život a vylepšit místní ekonomiku,“ vysvětluje Tedeschi. Malý hostinec, venkovská farma, knihovna nebo třeba obchod s jídlem. „Nováčci mohou začít cokoli, co chtějí,“ ujišťuje radní.

Podle statistik opustilo jeden z nejmenších regionů v Itálii od roku 2014 téměř devět tisíc lidí. Ti odcházejí do větších měst, kde jsou lepší pracovní podmínky. V Molise, který má přibližně desetkrát větší rozlohu než město Praha, tak momentálně žije kolem 305 tisíc obyvatel, což je přibližně o milion méně než v české metropoli. Ve 106 z 136 vesnic navíc pobývá méně než dva tisíce lidí.

Není to poprvé, co se italské regiony snaží přilákat nové obyvatele. V dubnu tohoto roku zahájila vesnice Zungoli nacházející se poblíž Neapole v oblasti Kampánie prodej nemovitostí za cenu nižší, než by zájemce zaplatil za hrnek espressa. Dům si za jediné euro mohl pořídit kdokoli, kdo složil vratnou kauci ve výši dvou tisíc eur (51,6 tisíce korun) a zaručil se, že stavbu zrenovuje.

Problém s nedostatkem obyvatel rozhodně nemá jen Itálie. S podobnou nabídkou jako region Molise letos přišel i řecký ostrov Antikythéra, ne kterém v současné době žije přibližně 40 lidí. Ostrůvek o rozloze 20 kilometrů čtverečních letos v červnu sliboval zájemcům, kteří by se na něm chtěli usadit, pozemek, dům a 500 eur (asi 12 800 korun) měsíčně po dobu tří let.

