Nový simulátor ukáže následky globální jaderné války. Má vyděsit uživatele

Věrohodný scénář, jak by dopadl globální jaderný konflikt, programuje Ivan Stepanov, rodák z Kazachstánu, který nyní žije v Německu a pracuje na vývoji autonomního řízení vozidel. Jeho projekt Nuclear War Simulator (NWS), na kterém pracuje ve volném čase, má ukázat, jak zničující by bylo použití jaderných zbraní.

„Jedná se o realistickou interaktivní simulaci a vizualizaci jaderných konfliktů se zaměřením na dopady pro lidstvo,“ vysvětlil autor projektu. Technicky nejde o počítačovou hru, protože se nejedná o dosažení předem stanoveného cíle nebo odměny za to, že na někoho provedete jaderný útok.

Jedná se o svého druhu „vzdělávací karanténu“, jež má uživatele vyděsit a odradit od podpory jaderných zbraní. Uživatel má svobodu v tom, jak velký útok bude, kolik jaderných hlavic zapojí do konfliktu. Může sledovat dopady jaderné války na svou rodnou zemi, město, region.

„Cílem projektu je vytvořit nástroj, který můžeme použít k vizualizaci jaderného konfliktu velkého rozsahu, s tím, aby byla vizualizace co nejrealističtější. Chceme tím zvýšit povědomí o nebezpečí jaderných zbraní,“ dodal. Simulátor vychází z britské počítačové hry Defcon.

Stepanov chce názorně ukázat hrůzy jaderného útoku. Sám se narodil ve městě Semipalatinsk, jež je vzdáleno 150 kilometrů od jaderné střelnice, kde se testovaly atomové zbraně. Od svých 12 let sbírá novinové články o zdravotních dopadech jaderných testů na místní obyvatelstvo.

„Později, když jsem začal studovat fyziku, jsem si uvědomil, že žijeme v propojeném světě. V případě jaderné války by se zničily naše dodavatelské řetězce a vedlo by to k jaderné zimě,“ varoval.

Hrozba jaderného útoku je podle něj stále vážná, například v případě použití jaderných hlavic severokorejským režimem. Nebo při konfliktu mezi Spojenými státy a Ruskem. Právě tyto dvě mocnosti vlastní většinu ze 13 tisíc jaderných hlavic.

Vědci z Princetonské univerzity uvedli, že i v případě omezeného a lokálního jaderného konfliktu by zemřelo nebo bylo vážně zasaženo do několika hodin asi 100 milionů lidí. Vycházejí z plánů, které má americké ministerstvo obrany.

