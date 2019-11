Nenápadní žrouti elektřiny: Nabíječky, staré spotřebiče i praní na šedesát

První věcí, kterou byste měli udělat, pokud to se šetřením myslíte vážně, je zjistit si, jaké ceny vám mohou nabídnout ostatní dodavatelé energií. Těch je aktuálně na tuzemském trhu několik desítek. A určitě narazíte na někoho, kdo vám elektřinu dodá levněji.

S porovnáním vám pomohou internetové srovnávače. Zadáte pár údajů a rázem máte jasno. Nebo rovnou mrkněte na stránky www.alpiq-energy.cz, které spravuje původně švýcarská společnost ALPIQ. Ta kromě unikátního on-line uzavření smlouvy, díky kterému dodavatele změníte, aniž byste se museli zvednout z gauče, nabízí i férové ceny a hlavně zázemí velké švýcarské skupiny, která vlastní zdroje elektřiny ve Švýcarsku, Norku, Itálii a v dalších zemích Evropy.

Stará lednička vám vykrádá peněženku

Velkými žrouty elektřiny jsou starší spotřebiče. Pokud vaše lednička pamatuje dobu, kdy Česká republika ještě nebyla členem Evropské unie, zvažte její výměnu. V porovnání s novými modely s označením A+++ potřebuje 15 let stará chladnička výrazně více energie. A ročně vás její provoz stojí o více než 500 Kč více. Ledničku s mrazákem umístěte co nejdál od jakéhokoliv zdroje tepla. Nepatří ke sporáku ani k topení, pak je její spotřeba vyšší. Dodržujte také správnou teplotu. Ta by měla v případě lednice být plus 5, u mrazáku pak mínus 18 stupňů Celsia.

Noční proud + odložený start = levnější provoz

Jestliže elektřinu odebíráte ve dvoutarifové sazbě, kdy je cena energie mimo špičku (tzv. noční proud) znatelně nižší, využívejte ji. Nechte myčku díky odloženému startu pracovat přes noc. A pokud vaše pračka během praní neskáče metr a půl vysoko a necestuje po celém domě, využijte noční proud i u ní.

Když už jsme u praní: perte na nižší teploty. Šetříte tím nejen elektřinu, ale i oblečení, které se díky nižším teplotám tolik a tak brzy neopotřebuje.

V bojleru stačí teplá, nikoli horká voda

Optimální teplota vody v bojleru je 55 stupňů Celsia. Každý další stupeň navíc zvyšuje spotřebu energie o 6 až 8 procent. Nebojte, o příjemnou sprchu nepřijdete: teplota vody při sprchování by nikdy neměla přesáhnout 43 stupňů Celsia. Při teplotě 49 stupňů Celsia už dokonce může dojít k závažným popáleninám.

Také se ujistěte, že vaší spotřebě odpovídá hodnota hlavního jističe. Ta se odráží v platbě za elektřinu, a to v podobě poplatku za rezervovaný příkon. Jednoduše řešeno, platíte za něj paušál bez ohledu na to, zda rezervovanou energii využijete, nebo ne. Čím větší je hodnota jističe, tím vyšší je poplatek. A mnohdy bývá tahle hodnota vůči skutečné spotřebě neúměrně vysoká.

LED žárovky ušetří až 80 % nákladů

S nadsázkou se dá tvrdit, že staré žárovky spíše hřály, než svítily. U LED osvětlení to tak naštěstí není. Zbavte se všech klasických starých žárovek a nahraďte je úspornými LEDkami. Počáteční investice je vyšší, ale vrátí se. Provoz LED žárovek je totiž oproti klasickým žárovkám extrémně levný a jejich životnost navíc výrazně vyšší.

Tichý žrout elektřiny: pohotovostní režim i nabíječka

Pohotovostní režim je pohodlný, televizi jednoduše zapnete ovladačem, zvedat se nemusíte, ale… přijde vás až na 800 korun každý rok. Ruku na srdce, opravdu to stojí za to? Energii spotřebovává každý spotřebič, který je v režimu spánku nebo v pohotovostním módu. Lepší je vytáhnout je ze zásuvky.

To stejné platí i o nabíječkách. Ty v okamžiku, kdy nejsou připojené k žádnému elektronickému zařízení, nic nenabíjí, ale elektřinu spotřebovávají. Dodanou energii přeměňují na teplo, a ta následně přijde zcela vniveč.