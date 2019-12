Německo a hory? Naši západní sousedé jsou v zimním období stále považováni spíše za tranzitní zemi, většina Čechů zemí jen projíždí při cestě za lyžováním do Rakouska, Švýcarska, Francie či Itálie. I Německo ale má lyžařům co nabídnout a poslední dobou se tamní střediska dostávají i do obliby českých lyžařů.

Nečekají tam na ně sice rozsáhlé areály se stovkami kilometrů sjezdovek, ale spíše místa s originální atmosférou a skvělým servisem. A nejedná se jen o populární Garmisch-Parternkirchen, známý především díky pořádání vrcholných světových podniků, třeba skokanské Turné čtyř můstků či Světový pohár v alpském lyžování.

Stále populárnější je oblast okolo lázeňského městečka Bad Hindelang, které nabízí více než 30 kilometrů sjezdovek. A konečně, nejlepší nabídkou se skví středisko Oberjoch, oceněné Německým lyžařským svazem jako nejlepší lyžařská oblast pro rodiny.

Děti, vítejte

Pokud vás Německé hory lákají a chystáte se vyrazit se svými ratolestmi, je dobré si vybrat hotel, který nabízí dětem více, než jen nocleh a snídani. Dovolená s dětmi je totiž často spojená s velkým diskomfortem dospělých. Obzvlášť pak ta zimní, když děti ještě neumějí lyžovat. A najít takové místo, kde to bude bavit dospělé i nejmenší, není jednoduché. Přesto to jde, třeba právě v Oberjochu.

Kinderhotel Oberjoch ( Autor: archiv )

Kinderhotel Oberjoch

Kinderhotel Oberjoch totiž skvěle kombinuje to, co jste si doposud jen tajně přáli: být v luxusu, být v přírodě, ale s dětmi.

Rodina Mayerů prostě hotely zaměřené na rodiny s dětmi skvěle umí a německý Kinderhotel Oberjoch (www.kinderhoteloberjoch.de) je toho skvělým příkladem. Jedná se o sourozence známých rakouských rovněž čtyřhvězdičkových hotelů Leading Family Hotel & Resort Alpenrose a Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkonig a společně s nimi patří mezi nejatraktivnější rodinné hotely v Evropě.

Dětem je v tomto hotelu tu zajištěn pestrý celodenní program pod vedením týmu školených vychovatelů. Postarají se o mimina, batolata, předškoláky i puberťáky. Přízemí hotelu je doslova nabito zážitky a atrakcemi: dětský koutek pro nejmenší, místnost plná videoher, herna s pingpongovými stoly a „fotbálkem“, gokart, tělocvična, dětské kino a divadlo, fotbalový sál, obří ozvučená skluzavka a mnoho dalších.

V přízemním foyer u recepce, spojené s dětským hřištěm, se menší děti prohánějí na pojízdných oslících, rodiče mohou děti sledovat z vyvýšeného místa u baru, všichni jsou spokojeni.

Svíčky, nebo wellness?

Hotely tohoto typu jsou vyhledávány zejména pro jejich fantastické možnosti hlídání potomků. Pokud si od nich totiž chcete odpočinout, můžete je do heren plných usměvavých vychovatelů ráno odevzdat a večer si je vyzvednout. Nebo je můžete vzít s sebou na krátkou túru, v zimě samozřejmě na lyže, snowboard či sáňky. Až se vrátíte z venku, budou děti příjemně utahané, takže rychle usnou. Vy pak můžete společně se svým protějškem vyrazit do privátního hotelového wellness centra nebo si sednete ke svíčkám v bohatě zásobeném baru či restauraci.

Vnitřní bazén v areálu Oberjoch ( Autor: archiv )

Mimochodem, wellness centrum a saunový svět jsou na tomto místě na naprosto špičkové úrovni, na výběr je s několika různých typů saun, snad jen škoda chybějícího ochlazovacího bazénku.