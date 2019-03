Největší hotely světa: primát drží Malajsie, jinak vládne Las Vegas

First World Hotel, který se nachází v malajsijském státě Pahang, je charakteristický svou barevnou fasádou. Primát největšího hotelu na světě držel v letech 2006 až 2008, než mu jej sebral hotelový komplex The Palazzo + The Venetian z Las Vegas. Malajsijský hotel ale poté prošel rekonstrukcí a rozšířením a od roku 2015 je v Guinnesově knize rekordů znovu zapsán jako největší na světě.

Mezi desítkou největších hotelů jich je šest z Las Vegas. Kromě The Palazzo + The Venetian například ještě MGM Grand proslulý konáním nejsledovanějších boxerských duelů na světě či komplex pěti budov CityCenter, největší stavební projekt USA vzešlý výhradně ze soukromých prostředků.

Největším evropským hotelem je moskevský Izmailovo, v němž byli v roce 1980 během olympijských her ubytováni sportovci. Komplex je rozložený do čtyř budov o třiceti patrech a pěti tisících pokojích. Status největšího hotelu na světě si držel od svého otevření po třináct let.

