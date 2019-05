„Návštěvníci budou moci přejít (most) tak rychle, jak budou chtít, kochat se a užívat si spektakulární výhledy, a až budou připraveni, mohou se vrátit zpět,“ píše se na oficiální facebookové stránce společnosti Gatlinburg SkyLift Park, jež provozuje mimo jiné i lanovku, pomocí níž se turisté dostanou z centra stejnojmenného města až na vrcholek hory Crockett Mountain, kde se nachází zmínění most.

A co že je oním jedinečným magnetem, na který se snaží správci parku zvědavé turisty nalákat?

„Nebeský most je absolutně spektakulárním, ale zato snadno dostupným zážitkem, na který nikdy nezapomenete – zejména jak se budete procházet po prosklených panelech uprostřed,“ uvádí stránka dále.

Nic pro ty, kteří mají strach z výšek

Samotný visutý most, jenž dostal jméno díky tomu, že z určitého úhlu to vypadá, jako by se táhl napříč oblohou, je 680 stop dlouhý a je zavěšen 140 stop nad zemí, což v metrických jednotkách činí 207,3, na délku, respektive 42,7 metru vysoko. Tomu, kdo se po něm bude procházet, se kromě dech beroucího pohledu dolů na zem naskytne rovněž výhled na majestátní kopce Velkých kouřových hor, jež jsou součástí Apalačského pohoří táhnoucího přibližně podél téměř celého východního pobřeží USA.

Plameny zpustošily téměř vše

Právě na takovýto výhled si museli místní lidé a návštěvníci nechat nějaký čas zcela zajít chuť, neboť městečko Gatlinburg a jeho okolí patřily k místům, jež v roce 2016 zachvátil obří požár. Následovala masová evakuace přibližně 14 tisíc lidí, přičemž celková škoda na majetku se vyšplhala k hranici pěti set milionů dolarů (cca 11,5 miliardy korun). Hasiči, kteří se snažili dostat plameny pod kontrolu, tehdy nastalou situaci přirovnávali k apokalypse.

Požár tehdy mimo jiné poškodil i zmíněnou lanovku. Tu se však jen o pár měsíců později podařilo zcela opravit, a proto se na cestu vstříc tomuto nevšednímu zážitku, jaký Nebeský most bezesporu nabízí, budou moci vydat i ti, kteří horskou turistiku jako takovou příliš v oblibě nemají.

Je gatlinburgský most opravdu nejdelší?

Firma stojící za výstavbou Nebeského mostu se na svých webových stránkách chlubí tím, že jejich dílo bude nejdelším visutým mostem pro pěší nejen na území USA, nýbrž celé Severní Ameriky. Toto tvrzení je však přinejmenším diskutabilní, neboť v pohoří Kelowna nacházejícím se zhruba dvě stě kilometrů východně od kanadského Vancouveru byl v minulosti postaven podobný most, jehož délka přesahuje dokonce 800 stop, tedy více než 244 metrů.

Jak ale podotýká Julie Ardová, viceprezidentka společnosti Boyne Resorts, která most vystavěla, záleží na tom, jaká měřící metoda byla pro stanovení celkové délky použita.

„Uvedená délka ‚přes 800 stop‘ je vzdálenost mezi místy, kde jsou ukotvena lana (na nichž most visí). Má se za to, že gatlinburský Nebeský most je nejdelším svého druhu v Severní Americe. Jeho délka 680 stop se vztahuje k té části, která je zavěšena na lanech a po níž mohou návštěvníci chodit, což je něco jiného než délka mostu jako celku,“ uvádí Ardová pro web USAtoday.

Evropa udává směr

Ať už je ale pravda na té či oné straně, skutečnost je taková, že za nejdelším visutým mostem pro pěší na světě stále obě tato severoamerická díla o pořádný kus zaostávají. Ten se nachází ve švýcarských Alpách nedaleko Zermattu, nese jméno po svém hlavním sponzorovi Charlesi Kuonenovi a dosahuje úctyhodné délky neuvěřitelných 494 metrů.