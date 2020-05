Nález za všechny prachy. Americká rodina našla uprostřed cesty balík s milionem dolarů

I obyčejný výlet autem se může někdy proměnit ve zcela neobyčejný zážitek. To po vlastní zkušenosti z minulého víkendu potvrdí i rodina Schantzových pocházející z americké Virginie, která se rozhodla využít volného dne k tomu, aby vytáhla paty ze svého domova a zapomněla tak alespoň na chvíli na strasti několika uplynulých měsíců. Tehdy však její členové ještě netušili, že během jízdy narazí na něco, s čím se doposud nikdy nesetkali: dvěma bílými pytli bankovek v hodnotě bezmála jednoho milionů dolarů, které se jen tak povalovaly uprostřed silnice.

Na zmíněné balíky Schantzovi narazili v pravém slova smyslu, neboť na rozdíl od vozu jedoucího před nimi se jednomu z nich nestihli včas vyhnout a ten tak skončil pod koly jejich automobilu. Protože se jim ale znelíbilo pomyšlení na to, že přejeté odpadky, za něž peníze původně pokládali, by se na dotčené silnici mohly povalovat ještě hodně dlouho, rozhodli se pytel naložit na korbu, odvézt ho domů a tam jej vyhodit do popelnice. Spolu s ním vzali i druhý balík ležící opodál.

„Když je šli vyhodit, přišlo jim, že se jedná o nějakou poštu. Při dalším zkoumání ale zjistili, že to jsou peníze,“ nechal se podle zpravodajského serveru CNN slyšet major Scott Moser z úřadu šerifa ve virginském okrese Caroline.

Bankovky nicméně nebyly to jediné, co rodina společně se šerifem uvnitř obou balíků nalezli. „Uvnitř pytle byly plastové sáčky, na kterých bylo napsáno ‚trezor‘,“ přiblížila sesterskému webu WTVR Emily Schantzová.

Příkladní občané, chválí šerif rodinu

Oba balíky následně místní strážci zákona předali Poštovní službě Spojených států. Má se za to, že byly ztraceny při převozu do banky. Komu peníze patřily, je ovšem stále předmětem vyšetřování. A stejně tak zůstává záhadou i to, jak se ocitly uprostřed silnice.

„Rodina si zaslouží opravdové uznání. Jsem si jistý, že učinit takové rozhodnutí muselo být těžké. Byl to téměř jeden milion dolarů v hotovosti. Udělali ale správnou věc,“ vysekl Moser poklonu všem členům rodiny.

„Udělali jsme správnou věc a peníze jsme vrátili. Protože nám nepatřily,“ řekla rozhodně Schantzová.

Zdroj: www.cnn.com, www.wtvr.com