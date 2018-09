Brazilský zadeček: Nebezpečná plastická operace láká stále více žen

Mohutné hýždě obalené tukem si chce dopřát rostoucí množství žen. Zákrok je nejčastěji požadovanou operací na klinikách plastické chirurgie. Počet žen, které se podrobily zákroku, se za posledních pět let zdvojnásobil, uvedl profesor plastické chirurgie a prezident britské asociace plastických chirurgů James Frame.

Přitom zákrok BBL (Brazilian Butt Lift) má podle americké asociace plastických chirurgů nejvyšší míru úmrtí ze všech druhů operací, které se na klinikách estetické chirurgie provádějí. Jedno úmrtí připadá na tři tisíce operací.

Tuk se odebere z jiných částí těla, například břicha, a transplantuje se do hýždí. Aby byla operace úspěšná, tukový štěp potřebuje výživu, proto musí být vložen do prokrvené tkáně, vysvětlil Frame.

Embolie s vážnými následky

Pokud je tuk injektován do jiné tukové tkáně, z 90 procent se absorbuje. Proto je lepší jej vložit do svalové tkáně. Tam ale hrozí riziko tukové embolie, kdy se tukové buňky dostanou do krevního řečiště a mohou zablokovat některé větší cévy. V plicích nebo mozku může mít embolie fatální důsledky.

Bezpečné množství tuku, které je možné bez větších zdravotních komplikací přemístit do oblasti hýždí, je podle většiny vědců 300 mililitrů. Někteří zkušenější operatéři ale dokáží přemístit mnohem větší množství tuku, které se měří v litrech.

Aesthetic Surgery Journal v roce 2017 publikoval průzkum, ve kterém 692 plastických chirurgů z celého světa uvedlo, že za jejich kariéru zemřelo na následky operace hýždí 32 pacientek. Mnoho případů zůstává přitom nenahlášeno, varuje část plastických chirurgů.

Americká asociace plastických chirurgů, která sdružuje i několik tisíc pracovišť mimo Spojené státy, uvádí míru úmrtnosti jedna ku třem tisícům operací. Asociace zaznamenala v roce 2017 20 300 operací BBL. Varuje zejména před operacemi na necertifikovaných pracovištích.

BBC uvedla případ matky tří dětí z Leedsu, která během operace hýždí v Turecku prodělala tři srdeční infarkty. Operaci v Turecku zvolila kvůli tomu, že je levnější než v Británii. Ve Spojeném království BBL stojí až sedm tisíc liber (200 tisíc korun). V roce 2014 zemřela britská pacientka při stejném zákroku v Thajsku.

Dále čtěte: