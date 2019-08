Miliardářem na víkend. Díky Eurojackpotu vás soukromé letadlo dopraví do kterékoliv evropské destinace

Pravidla soutěže jsou poměrně jednoduchá. Hra je určena výhradně pro sázející v České republice starší 18 let, přičemž abyste se kvalifikovali, je potřeba vsadit si plný tiket Eurojackpotu s Extra 6 za 400 korun. Učinit tak můžete online nebo na některém z prodejních míst. Žádným vyplňováním se zabývat nemusíte, losují se totiž sériová čísla tiketu, potažmo vaší online sázky, pakliže jste si vsadili prostřednictvím internetu.

Zda jste vyhráli, se dozvíte pomocí výherních kódů v mobilní aplikaci, na webu, respektive na prodejních místech Sazky.

Losuje se vždy v pátek 3. května, 7. června, 30. srpna a 29. listopadu 2019. Celkem je tedy ve hře 4 x 7 poukazů na Miliardářský víkend v hodnotě 500 000 Kč.

Služby spojené s Miliardářským víkendem zajišťuje PRIVILEQ, člen cestovní skupiny FISCHER zaměřený na exkluzivní dovolené pro nejnáročnější skupinu klientů. Zde si výherce domluví termín, konkrétní evropskou destinaci a další podmínky čerpání výhry (ubytování, stravování, doprovodný program). Limitem je pouze částka půl milionu korun.

A i v případě, že letadlům příliš neholdujete a stanete se jedním z vylosovaných šťastlivců, o svou výhru nepřijdete. Můžete Sazku požádat o vyplacení ekvivalentu výhry v celkové hodnotě 500 tisíc korun.

Pravidel a formalit už ale bylo dost. Nyní je načase povědět si, co vše můžete během vašeho Miliardářského víkendu vlastně vůbec vidět a zažít.

Všechny cesty milovníků památek vedou do Říma

Italská metropole je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě. A má to přirozeně svůj důvod. Řím rozhodně nebyl postaven za den, ba naopak. Jeho historie se datuje více než 2 700 let nazpět, a přestože se již ve starověku mohl pyšnit celou řadou okázalých staveb a atraktivních míst, spousta z těch, které nyní každoročně obdivují miliony návštěvníků, byla postavena o mnoho století později. Týká se to například věhlasné Sixtinské kaple nebo neméně proslavené baziliky svatého Petra, které byly vybudovány v rozmezí patnáctého až sedmnáctého století.

Při návštěvě této metropole pochopitelně nesmíte opomenout legendární koloseum, kde v dobách dávných gladiátoři bojující o svůj život pronášeli onu památnou větu „ave imperatore, morituri te salutant“.

Na slavné Španělské schody se sice už vzhledem k nedávnému zákazu neposadíte, minci do proslulé, téměř tři sta let staré fontány di Trevi ale pořád vhodit můžete. Váš příspěvek poslouží na opravu tohoto skutečně věčného města.

Pakliže rádi obdivujete zříceniny a ruiny, určitě oceníte místo zvané Forum Romanum, které dříve sloužilo jakožto obchodní i politické centrum Říma.

Romantici si přijdou na své v Paříži

Pokud nepatříte přímo mezi milovníky památek, zato rádi navštěvujete místa překypující romantikou, pak je jasnou volbou Paříž. Samozřejmě, i zde naleznete spoustu zajímavých objektů opředených dávnou i nedávnou historií, tou hlavní devízou francouzské metropole je nicméně okouzlující půvab jejích malebných ulic a bulvárů.

Nejhezčí pohled na celé město se vám pochopitelně naskytne ze tři sta metrů vysoké Eiffelovy věže, za zmínku však rozhodně stojí i proslulý kopec Montmarte, kde se tyčí bazilika Sacré-Cœur. Najdou se každopádně i další, neméně zajímavá a romantická místa.

Ještě do nedávna to platilo například o výhledu z protějšího břehu Sieny na slavný chrám Matky Boží. Avšak poté, co katedrálu Notre-Dame v dubnu letošního roku zachvátil mohutný požár, jsou o něj návštěvníci Paříže (snad jen) dočasně ochuzeni.

Sklenku dobrého vína si ovšem tak či tak můžete vychutnat i jinde, například na jedné z nejslavnějších ulic celého světa – Avenue des Champs Elysées, která se táhne v délce necelých dvou kilometrů od náměstí Place de la Concorde až k památnému Vítěznému oblouku, jenž nechal vystavět sám Napoleon Bonaparte poté, co se svými vojsky zvítězil v bitvě tří císařů u Slavkova.

Za povšimnutí rozhodně stojí též místní parky včele s Vincennenským či Bolougneským lesíkem nebo Tuilerijskou zahradou. Ty můžete navštívit za účelem pikniku nebo se jimi jen tak projít a nadýchat se čerstvého vzduchu.

Do Londýna za pivem i dobrým fotbalem

A co třeba takový Londýn? Přirozeně také ten nabízí spoustu zajímavých turistických lákadel, které se vyplatí při nejmenším jednou za život navštívit. Ať už je řeč o legendárním Big Benu stojícím hned vedle sídla britského parlamentu, Buckinghamském paláci či o něco vzdálenějším mostu Tower Bridge.

Lidé do této britské metropole nicméně jezdí i díky jeho pověstné atmosféře. Tu lze nejlépe okusit v některém z místních pubů servírujících proslulé svrchně kvašené anglické pivo, tedy takzvaný Pale Ale.

Povinností každého návštěvníka Londýna je dát si v některém z pouličních stánků tradiční fish and chips Stejně tak by ale neměl tuto britskou metropoli opouštět, aniž by nezavítal na fotbal. A že výběr je zde téměř neomezený.

V současnosti hraje nejvyšší anglickou fotbalovou ligu hned pětice místních týmů, které tvoří celou jednu čtvrtinu všech jejích účastníků. A komu by se snad příliš nezamlouval fotbal, může pro změnu navštívit třeba rugby či kriket – sporty v našich zeměpisných šířkách poněkud exotické, leč o to zajímavější.

Vydat se můžete kamkoliv

Nikde ovšem není psáno, že v případě výhry musíte vyrazit zrovna do těchto měst. Jaký příkaz kapitánovi propůjčeného letadla nakonec dáte, je pochopitelně zcela na vás. Může se jednat o kteroukoliv jinou evropskou destinaci, jež vás napadne a jež vám přijde dostatečně zajímavá. Takže kam to bude?

