Městečko Všech dobrých rodáků. V Bystrém stopy po slavném filmu zůstávají dodnes

„Tady je tvůj Rhodos a tady skákej. A co jsme si upekli, to si také snězme. Ale co jsme si vlastně sami upekli? A co jsme mohli a co jsme nemohli? Sbohem, všichni moji dobří rodáci, sbohem, a kdybychom se už neviděli, vyplň se, osude.“ Věty, které zaznějí na závěr velkofilmu Všichni dobří rodáci, když stárnoucí Očenáš v podání Vlastimila Brodského šlape na bicyklu do kopečků Vysočiny.

A jestli někde nyní hledat poetiku života a díla režiséra Vojtěcha Jasného (30. listopadu 1925 až 15. listopadu 2019), pak je to právě městečko Bystré na Svitavsku. „Zla bylina nevyhnije. Lepší odcházijou, enom my, potvory, ostáváme.“

Strach jim nedovolí

Kdyby záleželo jen na Jasném, Všechny dobré rodáky by nejraději natočil ve valašské Kelci mezi Hranicemi na Moravě a Frenštátem pod Radhoštěm, kde se za první republiky narodil a jako mladý muž pak vnímal všechna příkoří, která na vesnici napáchala násilná kolektivizace a roubování moravského zemědělství do nefunkčních sovětských schémat.

Vybraná ocenění snímku Všichni dobří rodáci • MFF v Cannes 1969: cena za nejlepší režii • Trilobit 1968: cena za režii Vojtěchu Jasnému • Trilobit 1968: cena za herecký výkon Vladimíru Menšíkovi • Cena české filmové kritiky za rok 1968 • Filmový festival mládeže v Trutnově 1969: Malé zlaté slunce Vladimíru Menšíkovi • třetí místo v anketě filmových kritiků o nejlepší česko-slovenský hraný film století (1998)

Když ale v 60. letech začal spolu s kameramanem Jaroslavem Kučerou připravovat natáčení, na Barrandově rychle pochopil, že Kelč je pro natáčení od Prahy příliš vzdálená, a tak pro vedení studia neprůchozí. Začali hledat jinou lokalitu a po dlouhém pátrání a objížďkách ji našli v Bystrém. Právě v tomto městečku s velkým kostelem s