Máte v rodině pařmena? Tyto hry na PlayStation budou trefou do černého

FIFA 20

Pokud mají vaše děti, vnoučata či partner rádi fotbal, nová FIFA je zaručenou sázkou na jistotu. Hra je podle slov vývojářů z EA Sports díky vylepšené fyzice reálnější než kdy dřív, takže budete mít pocit, že sledujete skutečný zápas spíše než cokoliv jiného. Kromě tradičních duelů pořádaných na stadionech s kapacitou několika desítek tisíc diváků na ní ocení mimo jiné i režim VOLTA football, v rámci něhož si budou moct „začutat“ třeba na střeše japonského mrakodrapu, na hřišti uprostřed Londýna či kdekoliv jinde po světě. Samozřejmostí pak jsou nové animace, vylepšené ovládání a řada dalších líbivých prvků, s nimiž si tvůrci hry dali práci. A cena? Přijatelných 1 195 korun.

Red Dead Redemption 2

Co se takhle přenést v čase nazpět na konec 19. století a na vlastní kůži okusit, jak se asi žilo na Divokém západě? Ve hře Red Dead Redemption 2 se hráč vcítí do role Arthura Morgana, jednoho z členů známého gangu Van der Linde, který okrádá a loupí, kdekoliv je to jen možné. Poutavý příběh a skvěle propracovaná grafika, to jsou ty hlavní atributy, které zapříčiní, že odtrhnutí se od obrazovky bude v podstatě nemožné. Hra je sice na trhu již delší dobu, stále však patří k těm nejžádanějším vůbec. Ostatně, není se co divit. Tím spíš, když stojí pouhých 788 korun.

Days Gone

Pro ty, kteří mají pro strach uděláno, je tu skvělá postapokalyptická hra nesoucí název Days Gone. O co v ní jde? Je to vlastně celkem jednoduché – o přežití. Světem se totiž rozšířila mutující pandemie, která z lidí učinila hladovějící zombie lačnící po jakémkoliv kusu čerstvého masa. Hráč se vžije do role lovce odměn Deacona St. Johna, jehož jediným skutečným přítelem je jeho vlastní motorka. Na své cestě se setká s řadou jiných přeživších, kteří mu mohou pomoci, nebo také pěkně zatopit. To podle toho, jak se k nim hráč sám zachová. Pakliže byste usoudili, že právě tato hra by mohla vaše blízké potěšit, připravte si 936 Kč.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Sithům se jejich pomsta podařila a s řádem rytířů Jedi je konec. Tedy téměř konec. Jeden z nich totiž přežil a nyní se snaží kdysi slavný řád obnovit. Aby se tak ale mohlo stát, je zapotřebí nejprve dokončit výcvik a stát se mistrem. Při tom všem je potřeba se mít neustále na pozoru, protože mocné Impérium bude hráči neustále v patách. Naštěstí je však tato předaleká galaxie natolik velká, že schovat se je možné v podstatě kdekoliv. Hráč na svých cestách nekonečným vesmírem objeví spoustu dosud neznámých míst, pozná nové přátelé i nepřátelé a postupně se bude zdokonalovat ve svém umění, aby vrátil Síle rovnováhu. Na zakoupení tohoto herního titulu vám sice žádné kredity stačit nebudou, 1 395 korun už ovšem ano.

NHL 20

Pokud vaše dítě či partner holduje namísto fotbalu radši hokeji, pak je NHL 20 jasnou volbou. Už dávno přitom není tento světově oblíbený herní titul omezen pouze na zápasy mezi mančafty kanadsko-americké Národní hokejové ligy, hrát lze v podstatě za jakýkoliv klub, na který si zrovna vzpomenete, třeba i za Jágrovo Kladno. Vývojáři z EA Sports se chlubí tím, že se jim podařilo vylepšit technologii RPM natolik, že střelecké pohyby jednotlivých hráčů odpovídají jejich skutečným předlohám. Kromě toho se ale mohou těšit i na celou řadu vedlejších herních režimů včetně přátelského „ťukecu“ s kamarády na zamrzlé řece i nově namluvené komentáře. A pokud jde o cenu, hru NHL 20 vydanou letos na podzim lze pořídit už za 1 299 Kč.

Call of Duty: Modern Warfare

V pořadí již 16. díl populární akční série Call of Duty nesoucí název Modern Warfare přivádí hráče do současného světa, ve kterém se hrstka bojovníků skupiny Tier One včetně postavy nestárnoucího kapitána Price snaží otřást vládnoucími stranami a nastolit nový pořádek. Spolupracují přitom s armádami a bezpečnostními složkami různých států a na svém tažení se ocitnou jak v zemích Středního východu, tak v Evropě. Vedle samotné kampaně tvořící hlavní příběh celé hry může hráč rovněž poměřit své síly s ostatními pařmeny, a to jednoduše tak, že se zapojí do online komunity. Pořízení tohoto oblíbeného titulu vás vyjde na 1 299 korun.

GTA 5

Sérii Grand Theft Auto od společnosti Rockstar Games asi není třeba nijak dlouze představovat. Tituly, jakými byly Vice City či San Andreas, představují ve videoherním průmyslu opravdový pojem, a to se samé se jednoho dne bude zcela určitě dát říct i o hře GTA 5. Ta hráče zavede do smyšleného města Los Santos, jehož předlohou se stalo kalifornské Los Angeles, přičemž pro tentokrát nebude ovládat pouze jednu postavu, jak byl až doposud zvyklý, nýbrž hned tři. Co mají společného? Všichni to jsou kriminálníci, kteří se zapletou s jedněmi z nejhorších a nejnebezpečnějších lidí amerického podsvětí, kvůli čemuž se ocitnou na samé hranici mezi životem a smrtí. Na PlayStation 4 byla tato hra vydána sice již v roce 2014, přesto se však jedná o jeden z nejlépe prodávajících titulů dneška. A to navíc jen za cenu 499 korun.

Crash Bandicoot N Sane Trilogy

Populárního vačnatce Crashe Bandicoota bylo možné si zahrát i na původním PlayStationu první generace v průběhu devadesátých let minulého století. A protože se tehdy se všechny tři díly této série staly bestsellery a sklízely jeden úspěch za druhým, rozhodla se společnost Activision přijít s jakýmsi remasterem, který všem pařmenům umožní vrátit se v čase o nějaký ten rok nazpět a prožít si Crashův chytlavý příběh, v němž se hlavní hrdina snaží zachránit svoji přítelkyni Tawnu ze sprárů šíleného vědce Cortexe, znovu od začátku. Hra je vhodná pro děti od 7 let, vzhledem k její sáhodlouhé historii ovšem určitě neurazí ani starší generace. Navíc stojí pouhých 649 korun.