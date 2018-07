Máchovo jezero žije nejen sportem a rekreací

Kdo ví, jak by tento kraj vypadal dnes, kdyby podle legendy sem jednou nezamířil král a císař Karel IV. na lov vysoké. Jelen lovcům unikl, ale ti se v lesích plných močálů bažin tak ušpinili, že to vnuklo králi myšlenku, jak by bylo krásné, kdyby se tu mohli vykoupat.