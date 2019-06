Luxusní léto pod Dachsteinem

Hotel, který se hrdě nazývá Králem Dachsteinu, byl otevřen v prosinci roku 2016. Za projektem, který si v oboru rodinného hotelnictví klade za cíl posunout tuto kategorii výše, stojí Ernst Mayer a jeho rodina, kteří stojí za podobnými projekty jako je Leading Family Hotel & Resort Alpenrose v rakouském Lermoosu. „Hledali jsme místo, které by nebylo daleko od našeho trhu v Tyrolsku. Rychle jsme se dohodli. Následovaly čtyři roky plánování, dva roky se stavělo a předloni jsme areál otevřeli,“ říká ředitel hotelu Dachsteinkönig Florian Mayer.

Aby se hotel zaměřil na rodiny s dětmi, prý napadlo jeho otce. „Někdy v první polovině 80. let, když jsem byl ještě malý chlapec, si on i další lidé podnikající v hotelové branži v Tyrolsku uvědomili, že je nutné se specializovat. Většina tehdy zvolila koncept wellness a spa. Zkusil to i otec. Vybudoval při jednom našem hotelu velký wellness areál. Ale pak mu došlo, že by měl zkusit něco jiného. A zjistil, že pomyslnou díru na trhu představovaly hotely pro rodiny s dětmi,“ dodává Mayer.

Plné stoly

Sto pět rodinných apartmánů a dvanáct chatových jednotek (jedno- a dvojchatky s vlastní saunou) disponuje dětskými pokojíky a spoustou luxusu pro malé i velké. Profesionální péče je tu věnována miminkům už od sedmého dne života. Dvacet vyškolených pečovatelek a pečovatelů – vesměs učitelů z mateřské školy – se postarají o malé hosty sedm dní v týdnu od 8 do 21 hodin.

Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig ( Autor: Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig )

Koncept se snaží plnit veškeré požadavky, které mohou rodiče a jejich ratolesti mít. Drobnosti jako dětský župan a bačkůrky na pokoji, postýlka s prolézačkou, chůvička, která umí zavolat na recepci. Vedle toho švédské stoly plné lahůdek, na které děti samy dosáhnou, takže si je mohou naservírovat na dětském nádobí. Po celý den je tu otevřený lounge bar, kde si vaše ratolesti můžou dopřát svačinku podle svého gusta.

Zvířecí patron

Dětské zábavy nabízí hotel požehnaně, ať už jde o různé herny, motokáry, aquapark, originální dětskou saunu nebo lyžování přímo u hotelu s hotelovým instruktorem. Zajímavě je řešena také navigace po hotelu, každé patro má totiž svého zvířecího patrona, takže dítě lehce pozná, na kterém patře je jeho pokoj.