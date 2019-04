Letadlo, nebo vrtulník? Italská firma vyvíjí unikátní stroj, který poslouží boháčům i nemocným

Že budoucnost patří letadlům? Možná ano, ale jak vlastně taková letadla budou ve skutečnosti vypadat? A budou letadly ještě vůbec nazývána i nadále? Italská firma Leonardo, zdá se, má o budoucnosti leteckého dopravního průmyslu alespoň z části jasno. Již brzy totiž plánuje uvést na trh stroj, který se vznáší jako helikoptéra, současně je ale schopen létat stejně rychle a stejně daleko jako běžné turbovrtulové letadlo.

Michael Bloomberg, miliardář a zároveň bývalý starosta New Yorku, se v minulosti nechal slyšet, že by si tento letoun rád pořídil. Ušetřilo by mu to spoustu času. Na jeho palubu by totiž mohl nasednout někde poblíž svého domova, ne-li rovnou na zahradě, a během dvou tří hodin přistát přímo v místě konání obchodního jednání, které může ležet přes tisíc kilometrů daleko. Žádné letiště by potřeba nebylo.

Letoun, který představuje průlom

A na jakém principu tedy AW609 funguje? Ve skutečnosti je to vlastně celkem jednoduché. Jeho křídla jsou ve srovnání s křídly běžných letadel o poznání kratší, přičemž na jejich koncích se nacházejí obří rotory, které dokážou měnit úhel svého náklonu. Listy vrtulí generující vztlak míří při vzletu kolmo vzhůru, díky čemuž je stroj schopný odstartovat z místa podobně jako běžný vrtulník. V dostatečné výšce nad terénem je posléze pilot nakloní směrem dopředu a převede letoun do horizontálního letu. V něm může dosáhnout rychlosti až 510 kilometrů za hodinu. Těsně před přistáním pak jejich nastavení opět upraví tak, aby mohl dosednout kolmo na jeden konkrétní bod.

„Z technologického hlediska představuje 609 průlom,“ nechal se podle CNN během minulého měsíce na výstavě vrtulníků Helicopter Association International v Atlantě slyšet jeden ze šéfů společnosti Leonardo Helicopters Gian Piero Cutillo.

Prototyp tohoto stroje již nějakou dobu létá, sériová produkce byla zahájena minulý týden, a pokud Federální letecká správa (FAA) coby americký vrchní letecký úřad udělí letounu AW609 potřebnou certifikaci ještě letos, první komerční let by se mohl uskutečnit už v roce 2020.

Poslouží i při záchraně životů

Na své palubě uveze kromě dvou členů posádky ještě dalších devět pasažérů, ovšem vedle ryze komerční dopravy bude moci sloužit i tam, kde půjde doslova o život.

Díky svým vlastnostem bude daleko praktičtější než běžný vrtulník, ale stejně jako běžný vrtulník bude umět vzlétnout a přistát i na běžných nemocničních heliportech. To se může hodit třeba při provádění nějakého transplantačního zákroku, kdy od sebe dárce a příjemce dělí vzdálenost několik set kilometrů. K takové operaci je dnes zapotřebí letadel, ovšem díky strojům typu AW609 by tak mohla odpadnout zdlouhavá cesta na letiště, a celý proces by se tedy mohl uskutečnit o poznání rychleji.

Navzdory unikátnímu konceptu není stroj AW609 prvním svého druhu. Podobný letoun už totiž pár desítek let létá ve službách armády USA a nese označení V-22 Osprey. Oba hybridy se mezi sebou ovšem v něčem přeci jen liší, a to poněkud zásadně. Italský stroj bude mimo jiné disponovat přetlakovou kabinou, což znamená, že bude moci létat v o poznání větších výškách než běžný vrtulník, potažmo V-22. Jeho dostupnost bude více než sedm a půl kilometru, což je hranice jen o něco nižší, než v jaké létají velké dopravní tryskáče. Špatné počasí by tak pro něho teoreticky nemělo být žádnou nepřekonatelnou překážkou.

První zájemci se již ozvali

Přestože bude AW609 o mnoho dražší než většina na trhu dostupných helikoptér, na nezájem ze strany potenciálních zákazníků si jeho výrobce dle dostupných informací rozhodně stěžovat nemůže.

Celých 25 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 578 miliard korun, jsou za něj totiž ochotni zaplatit ve Spojených arabských emirátech, které si nezávazně objednaly hned tři stroje, ale také soukromníci v USA či dalekém Japonsku. Ve většině případů by pak prozatím měly být tyto stroje využívány k lékařským účelům či záchranným operacím.