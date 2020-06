Lesk a bída Michelina. Zajímá Česko komisaře slavného průvodce?

Nevyrovnané hodnocení bez jasný kritérií vzbuzuje dlouhodobě pochybnosti.

V polovině června to vypadalo, že průvodce Michelin chytil druhý dech. Konečně přestal ignorovat Slovinsko, které na hvězdy dosud čekalo. Přestože celá země má jen o něco více obyvatel než Praha a rozlohou je několikanásobně menší, zasloužilo si Slovinsko samostatného průvodce. Komisaři chválou rozhodně nešetřili.

Celkem rozdali šest hvězd, z toho obdivovaná Hiša Franko pod vedením Any Roš a Valtera Kramara získala hned napoprvé hvězdy rovnou dvě. K tomu šest bibů, tedy ocenění dobrého jídla za přiměřenou cenu a třicet sedm talířů, které označují místa, kde komisaři objevili dobré jídlo.

Ti, kdo ve Slovinsku v posledních letech byli, nemohou být překvapení. Skvělé jídlo a víno tu najdete i v malých vesnicích. Funguje tu úplně jednoduchý trik. Lokální suroviny. Když využijete to nejlepší, co je právě k mání, většinou to dobře dopadne. Spolu s pohostinností místních a nádhernou krajinou je to kombinace, která ve středu Evropy těžko hledá konkurenci.

Naproti tomu, Česká republika komisaře zjevně vůbec nezajímá. Praha bývá tradičně součástí jarního průvodce po významných evropských městech – Main cities of Europe. Koronavirus oddálil vyhlášení letošního průvodce na minulý týden, kdy v pátek oznámily pražské restaurace Field a La Degustation de Bohême Bourgeoise, že si hvězdu udržely i pro letošní rok.

Oznámení o vydání průvodce se objevilo i na webu Michelinu, ale do dnešního dne tam visí výsledky pro Prahu za minulý rok. Podle všeho se tím ale nikdo netrápí. To, že i pro letošek platí výsledky z loňska, legitimizoval Michelin retweetnutím shrnujícího textu, který publikoval anglicky psaný web expats.cz. Hotovo dvacet. Respektive třicet jedna. Tolik je v něm zmíněných podniků. Hvězdy dostávají stále stejné, biby taky a talíře jsou jen takový doplněk, aby se neřeklo. V seznamu se nezměnila ani jediná položka.

Jakoby v Praze za poslední rok ani nikdo nebyl, pandemie nezavřela podniky na více než dva měsíce, restaurace nezměnily koncepty a hlavně nevznikly žádné nové, které by stály za zmínku. O místech mimo Prahu ani nemluvě. Dosud bylo oficiální vysvětlením, že komisaři hodnotí jen hlavní nebo opravdu významná evropská města. No, vejde-li se Krakov a Salcburk, mohli by Michelin věnovat pozornost alespoň Brnu a Olomouci.

Čtenáři Eura ale nemusí být zklamaní. Českou gastronomii budeme i nadále sledovat velmi pečlivě. Skvělé jídlo za přiměřenou cenu dostanete rozhodně v pražské The Eatery i v restauraci Taro, v Brně vás pošleme na večeři i drink do Atelier Cocktail Bar & Bistro a v Olomouci si vyhraďte prostor na Entrée Restaurant i Long Story Short Eatery & Bakery. Michelin zjevně neví vše.