Léčba pozitivním šokem. Když něco nefunguje, je třeba zkusit to dělat úplně jinak

Můj inovační hrdina se jmenuje Viktor Lukarevskij a je to ruský zoolog, který se specializuje na ochranu levhartů. Nebojte se, o levhartech je to okrajově, neboť jeho brilantní nápad spočívá ve velmi praktickém a chytrém propojení prvků pojištění s věcným plněním, to vše při využití složeného úročení.

Lukarevskij rozjel na přelomu tisíciletí projekt na záchranu posledních pár desítek tamních perských levhartů v údolí řeky Sumbar v západní části pohoří Kopet Dag, na hranici Turkmenistánu a Íránu. Zdejší levharti se jako vrcholoví predátoři specializují na divoké kozy a ovce, a jelikož jejich stavy vinou pytláctví klesly, přeorientovali se levharti na domácí zvířata. Pastevci levharty likvidují, jak mohou, a navzdory papírové ochraně to budou dělat, dokud nedostanou kompenzaci za každou strženou ovci i s úrokem.

Sehnat peníze ze Západu na záchranu super vzácného, charismatického zvířete se dá, ale po čase se dostaví „dárcovská únava“. Navíc žadonit o granty všude možně a platit fůru lidí, kteří se v dárcovských zemích točí kolem „fundraisingu“ a procesování papírů, je strašně úmorné a pro mnohé i ponižující.

Jednou a dost, napadlo proto Lukarevského, který místo průběžného financování navrhl jednorázovou kapitálovou injekci, za niž se pořídilo základní stádo asi dvou set ovcí, jež se pásly v ochranné zóně rezervace. Fígl je zřejmý a spočívá ve vysokém ročním zhodnocení tohoto bečícího nadačního jmění. Z výnosů proplácíte veškeré náklady – od pastevců přes veterináře, hlídače v rezervaci po výplatu naturálních pojistek vesničanům za stržená zvířata. A ještě vám nadační jmění v čase roste. Perfektně udržitelný finanční model hodný investičního bankéře, navíc „low tech-high concept“, který dokážou provozovat i analfabeti.

Vlastníkem kapitálu v podobě přírodního bohatství jsou i místní komunity, pokud jim přiznáte vlastnická práva k přírodním zdrojům, třeba ke stádům kozorožců nebo ovcí Marka Pola, která najednou nepředstavují konkurenci stádům domácích koz, ale jsou zajímavým finančním zdrojem. Poplatkový lov trofejních samců, když výnosy z něj (desítky tisíc dolarů za kus) plynou vesničanům, nikoli zkorumpovaným úředníkům, je silnou motivací k péči o toto aktivum a zdaleka nejlepším ekonomickým využitím vysokohorských pozemků.

Heslo „příroda platí, příroda zůstává“ má platnost v celém pákistánském severozápadním pohraničí, kam jinak Američané nejezdí ani ve speciálních jednotkách, ale také třeba v tádžické části Pamíru. Funguje to.

