Kuriózní fobie, o kterých se příliš nemluví

Cibofobie

Věděli jste, že můžete mít chorobný strach z jídla? Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, taková věc opravdu existuje a říká se jí cibofobie. Jídlo je samozřejmě přirozenou součástí našeho života. Někteří lidé si rádi dopřávají kulinářské speciality, jiní stravu příliš neřeší a další zase svůj jídelníček omezují ve snaze shodit nějaká ta přebytečná kila. Kromě toho ale existují také pacienti, které trápí chorobný strach z jídla obecně nebo z nějakých konkrétních potravin.

Taková fobie se může projevit třeba tak, že lidé odmítají určité pokrmy, mají strach z prošlých potravin a nedovařených nebo připálených jídel. Kromě samotné cibofobie ale existují také další specifické strachy spojené s jídlem. Jedná se například o tourofobii (chorobný strach ze sýrů), zytofobii (strach z piva) nebo lachanofobii (strach z okurek).

Cibofobie ( Autor: shutterstock.com )

S jídlem jsou ovšem spojené také další kuriózní fobie. Nechuť k přípravě oběda může občas pociťovat každý, pokud ale trpíte mageirocofobií, můžete mít z vaření přímo chorobný strach. Pacienty většinou trápí to, že lidem nebude jejich jídlo chutnat, že jim z něj bude špatně nebo že se při vaření nějak poraní. Ještě podivnější je ovšem phagofobie neboli chorobný strach z polykání, který pacientům často způsobuje nepříjemné zdravotní komplikace.

Filematofobie

Strach z první pusy má téměř každý. Je tedy naprosto normální, že se vám hlavou honí myšlenky na to, jestli se vaše polibky partnerovi líbí nebo zda vůbec děláte všechno správně. Někteří lidé ale trpí chorobným strachem z líbání, což se odborně nazývá filematofobie. Tento problém může po několika příjemných zkušenostech vymizet, někdy ale vyústí až v neschopnost navazovat jakékoliv vztahy s opačným pohlavím.

Kromě strachu z líbání existují také další podobné fobie, které mohou člověka izolovat od ostatních. Jedná se například o erytrofobii neboli iracionální strach ze zčervenání, hafefobii neboli strach z jakýchkoliv dotyků, či erotofobii, což je chorobný strach ze sexu nebo z konverzace na toto choulostivé téma.

Erotofobie ( Autor: shutterstock.com )

Kakofobie

Na rozdíl od strachu z hadů, ohně nebo z létání je kakofobie velice subjektivní, jedná se totiž o chorobný a iracionální strach z ošklivosti. Jelikož každý člověk má jinou představu o tom, co je podle něj ošklivé a co krásné, takový strach se dá jen těžko jednoznačně definovat. Proto má tato fobie u každého pacienta zcela jiný spouštěč.

Jak se ale kakofobie vlastně projevuje? Pokud se člověk dostane do blízkosti podnětu, který u něj tyto chorobné stavy vyvolává, začne okamžitě pociťovat znechucení a obrovskou úzkost. Takoví lidé také často kriticky hodnotí své okolí a převažuje u nich silná sebekritika, což může vést až ke vzniku deprese.

Nomofobie

Dalším chorobným strachem, nad kterým pravděpodobně zůstává příslušníkům starších generací rozum stát, je nomofobie. Jedná se v podstatě o strach ze ztráty mobilního přístroje, strach z vybití baterie nebo také strach ze ztráty signálu či z nedostatečného pokrytí v odlehlých oblastech. Samotné označení tohoto iracionální strachu vzniklo z anglického výrazu „no mobile phobia“.

Nomofobie představuje stresový faktor, který je spojený hlavně s počátkem 21. spoletí. Postižení jedinci trpí, pokud nemají svůj přístroj neustále u sebe, nejsou schopní ho vypnout a musí neustále kontrolovat, zda jim nepřišla nějaká nová zpráva. Kromě toho často pociťují tzv. fantomové vibrace, ačkoliv mobil vůbec nevibruje, a děsí je představa, že se ve virtuálním světě děje něco, o čem nebudou vědět.

Nomofobie ( Autor: shutterstock.com )

Autofobie

Mysleli jste si, že strach z výšek nebo z pavouků je hrozný? V tom případě jste ještě určitě neslyšeli o autofobii, což je chorobný strach ze samoty ale také z vlastní osoby. Ano, to se opravdu může stát. Těžko si ovšem představit, jak takový člověk, který se bojí sám sebe, může na světě vůbec fungovat. Tato fobie může vzniknout například jako důsledek nějakého traumatu, osamění nebo smrti blízké osoby, se kterou pacientovi nikdo nepomohl se vyrovnat.

Dendrofobie

Připadá vám výlet do lesa jako ta nejlepší relaxace? V tom případě určitě netrpíte dendrofobií, což je chorobný strach ze stromů. Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, tato fobie se vyskytuje poměrně často. Pokud vás zajímají důvody, proč se lidé tak strašně bojí stromů, můžete jich najít hned několik. Někteří z nich jsou strachy bez sebe při pomyšlení na to, že je pád stromu rozdrtí, u jiných vyvolává úzkost představa, že tlusté kmeny a bohaté koruny stromů ukrývají dotěrný hmyz nebo spoustu hub. Výjimkou není ale ani situace, kdy se dendrofobie projeví u lidí, kteří ve zkroucených větvích vidí zlověstné stíny.

Dendrofobie ( Autor: shutterstock.com )

Spektrofobie

O spektrofobii jste možná už slyšeli, tento strach totiž často využívají tvůrci hororových filmů a povídek. Jedná se totiž o panickou hrůzu ze zrcadel. Jak tento iracionální strach vzniká? U některých lidí může být spojený s nějakým nepříjemným zážitkem z dětství, jiní si ho spojují právě s děsivými filmy. V nich totiž ze zrcadel vylézají démoni a monstra, objevují se tam ďábelské symboly, zrcadlové odrazy lidí se najednou přestávají chovat jako jejich předlohy a často se dokonce pokoušejí někoho zabít.

Pacient trpící spektrofobií má tendenci zakrývat veškerá zrcadla v bytě, aby ho skrz ně nemohl nikdo pozorovat. Pokud se pohledu do zrcadla nemůže vyhnout, začíná pociťovat silnou úzkost a akutní pocit ohrožení. Tuto fobii bychom si ovšem neměli plést s eisoptrophobií, což je chorobný strach z vlastního odrazu v zrcadle.

Spektrofobie ( Autor: shutterstock.com )

Koumpounofobie

Aby toho nebylo málo, existuje také fobie z knoflíků. Divíte se, čeho se na tak obyčejné věci může někdo bát? Lidé trpící tímto iracionálním strachem často popisují, že pohled na knoflíky v nich vyvolává pocit odporu, úzkost nebo naprostou beznaděj. Pokud na ně musí sáhnout, přirovnávají tuto situaci k dotýkání se nějakého odporného hmyzu. Kvůli tomu na sebe odmítají vzít cokoliv s knoflíky a raději volí věci na zip nebo zcela bez jakéhokoliv zapínání.

Problém může představovat nejen oblečení, ale také různé kabelky, peněženky nebo třeba povlečení s knoflíky. Někteří lidé trpící touto fobií navíc vypadají, že se straní okolí, protože se štítí jakéhokoliv kontaktu s knoflíkem, i když ho má na sobě někdo jiný. Jelikož okolí bohužel většinou strach z tak všední věci nechápe, lidé s koumpounofobií bývají často terčem posměchu. Pokud se jedná o děti, jejich rodiče si někdy myslí, že si pouze vymýšlejí a nutí je knoflíky nosit a být s nimi v kontaktu.