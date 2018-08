Vzpomínáte si na problémy se získáním práce po škole, kdy jste neměli mnoho pracovních zkušeností (vyjma letních brigád) a při pohovorech jste byli podceňováni? S tím, jak rostou vaše pracovní zkušenosti, se můžete dostat do opačného extrému.

Jste příliš zkušení na danou pozici, i když si myslíte, že se na ni hodíte. Případně hledáte něco nového mimo dosavadní obor. Od personalistů budete zřejmě často slýchat odpověď, že jste příliš kvalifikovaní na danou práci. Což může znamenat i to, že jste v jejích očích už příliš staří, málo motivovaní, bez energie.

Pracovníci mnoha HR oddělení totiž při náboru přehlížejí kandidáty, kteří mají řadu let zkušeností, i když hravě splňují ostatní kritéria. Obávají se například, že odejdete za pár měsíců za lepším, nebo si myslí, že budete mít přehnané finanční požadavky.

Personalisté mohou mít také pocit, že v kariéře děláte krok zpět, a proto vás nechtějí. Co když je ale pravým důvodem změna oboru nebo méně náročná práce na nižší pozici, která je spojena s menším stresem?

Existuje několik tipů, jak přesvědčit u pracovního pohovoru, že takzvaný problém „překvalifikovanosti“ nemusí být pro zaměstnavatele strašákem.

1: Vysvětlete, proč tu práci chcete

Nový zaměstnavatel musí vědět, proč chcete pro něj pracovat, i když jste byl například v minulosti finančním ředitelem a nyní chcete být řadovým účetním. Můžete argumentovat rodinnou situací. Například se musíte starat o nemocné rodiče a potřebujete méně stresující práci a více času na své blízké. Nebo chcete vyzkoušet nový obor a práci si osahat od základů. Pokud máte rozmyšleno, jaké jsou vaše pravé důvody pro změnu práce, budete je umět vysvětlit i ve svém novém působišti.

2: Soustřeďte se na to, co nová práce přinese vám

Lidé, kteří vás přijímají, chtějí vědět, zda vám nová práce bude sedět. Proto je potřeba si připravit důvěryhodné argumenty, proč se hlásíte k nim do firmy. Vysvětlete, co vás na nové práci láká, a také to, proč je důležitá pro vaši kariéru. Například můžete uvést, že jste dlouho dělali v neziskovém sektoru a nyní se chcete posunout do velké úspěšné korporace i za cenu přijetí nižší pozice. Nebo jste naopak unaveni korporátní mašinérií a hledáte malou neznámou firmu, která má odlišnou firemní kulturu nebo jiný pohled na byznys.

3: Vysvětlete, proč vás zajímá konkrétní zaměstnavatel

Možným důvodem pro přijetí nižší pozice než by odpovídalo vašemu profesnímu životopisu může být i to, že jste narazili na možnost pracovat pro někoho, kdo je vaším vysněným a srdečním zaměstnavatelem. Pokud přesvědčíte personalistu, že danou firmu dlouhá léta sledujete a sníte o jakékoliv práci v ní, máte pádný argument, proč nemusíte vykonávat pozici, na kterou jste byli doposud zvyklí.

4: Zaměřte se na potřeby zaměstnavatele

Ukažte na pohovoru, že chápete situaci firmy a její problémové oblasti, které umíte vyřešit. Udělejte si důkladnou rešerši o firmě, než se začnete o práci ucházet. Zaměstnavatel může ocenit, že se zkušený pracovník orientuje ve firemní praxi rychleji než nováček po škole. Uchazeč by měl nabídnout konstruktivní řešení, proč si ho má firma vybrat. Ten, kdo rozhoduje o vašem přijetí, musí uvěřit tomu, že budete pro firmu nenahraditelní, i když třeba nežádáte vysoký plat.

5: Objasněte, jaká je vaše kvalifikace

Pokud chcete změnit obor, je třeba konkrétně vysvětlit, jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti relevantní pro nové působiště. Potenciální zaměstnavatel potřebuje pochopit, proč právě vy jste lepší než ostatní kandidáti.

