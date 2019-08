Recept - ilustrační foto Autor: Shutterstock

S vyzvednutím léků, které nemusíte začít užívat bezprostředně poté, co vám je lékař předepsal, neotálejte. Mohlo by vám totiž snadno stát, že budete muset do ordinace znovu. A to ryze z administrativních důvodů, neboť platnost vystaveného receptu může být pokaždé jiná.