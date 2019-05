Pinta piva trochu jinak. Kdo není nahý, má do této londýnské hospody vstup zakázán

Alastairův nápad udělat ze svého podniku hospodu pro nudisty ve skutečnosti pramení z poněkud smutné okolnosti. Jedná se totiž o kampaň, jak upozornit na to, že jeho „pubu“ hrozí nevyhnutelný zánik. Alespoň tedy v té podobě, v jaké ho tamní hosté znají.

Souboj Davida s Goliášem

Hospůdku jako takovou již od roku 2011 vlastní londýnský pivovar Fuller´s, přičemž jeho vedení se nyní rozhodlo, že Alastairovi neprodlouží nájemní smlouvu, neboť s ní má vlastní plány. Protože si ale za těch 13 let, po kterých zde coby vrchní působí, získala pověst místa „s bohémskou atmosférou tolik milovanou spisovateli, novináři, herci a umělci“, přišlo zkušenému hostinskému líto vzdát se jí jen tak bez boje.

Zájem projevili lidé z celého světa

Vše před časem odstartovalo publikování nudistického kalendáře, na kterém figuroval sám Choat společné s ostatním personálem. Jakmile bylo dílo uvedeno do prodeje, stalo se okamžitě žádaným po celém světě. Část výtěžku, konkrétně 10 procent navíc šla na pomoc místní charitě starající se o lidi bez domova.

Zájem o koupi kalendáře byl natolik velký, až to překvapilo i samotného Alastaira. Ba co víc, následně mu prý lidé začali volat s tím, zda je možné, aby si zcela obnaženi přišli do jeho podniku vychutnat pověstné anglické pivo.

A co se zprvu zdálo jako naprosto scestná otázka, dostalo rázem poněkud reálnější obrysy. Po splnění řady byrokratických překážek se tak hostům, kteří do The Coach & Horses během nadcházejícího měsíce zavítají, naskytne vskutku jedinečná příležitost – dát si zde pintu piva takříkajíc „na Adama“, respektive „na Evu“.

„V červnu se chystáme naplánovat nudistickou noc,“ svěřil se Choat serveru CNN. „Ještě nemáme přesné datum, ale uspořádáme to – takže všichni ti lidé, kteří volali, jestli si mohou nazí přijít dát pintu v centru Soho (čínská čtvrť v Londýně – pozn. aut.), tak budou moct učinit.“

Formality (snad jen) na začátek

Jak hostinský dále podotkl, pro začátek této akce sice budou jistá pravidla platit, co se stane poté, však prý zůstává otázkou. „Musíte mít na sobě správné věci, protože tým (obsluha) s tím musí být v pohodě. Ale abych k vám byl upřímný, když takové věci děláte, po deseti patnácti dvaceti minutách si toho už nikdo nevšímá. Je to podobné, jako když přijdete do hospody, kde hraje kapela, která vás příliš nezajímá, takže ji po chvíli přestanete vnímat,“ řekl Alastair a dodal s úsměvem: „Pokud všichni budou nazí, bude to hodně zábavné.“

Šanci máte i vy

Jak to nakonec s jeho akcí i hospůdkou samotnou dopadne, zůstává tuto chvíli otázkou. Jedno je však už jisté. Za zachování její aktuální podoby včetně místní obsluhy vedené zkušeným hostinským Choatem se v online petici podepsalo již na 10 tisíc lidí. Dalších pět tisíc podpisů pak oblíbený vrchní shromáždil v petici, která se nachází přímo v jeho pubu.

A pokud přemýšlíte, že byste se chystané události chtěli zúčastnit také, sledujte některý z oficiálních profilů podniku na Facebooku či Twitteru. Během nadcházejících dní byste se zde měli dozvědět další podrobnější informace.