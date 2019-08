Pokud se vydáte obdivovat krásy Velké Británie, rozhodně byste si neměli nechat ujít šálek tradičního anglického čaje. Historický hotel s názvem The Rubens at the Palace, který se nachází nedaleko sídla královny, si však pro své hosty připravil něco opravdu speciálního. Pokud totiž budou chtít z čaje o páté učinit exkluzivní záležitost, mohou zde vyzkoušet speciální odrůdu poeticky nazvanou Golden Tips.

Zázrak z východu

Tento vzácný čaj pochází ze Srí Lanky, kde ho při západu slunce ručně sbírají nejlepší místní pracovníci. Následuje složitý proces sušení čajových lístků rozložených na sametové látce, který promění pupeny ze stříbrných na zlaté.

Čaj Golden Tips je zabalený v exkluzivní mahagonové krabičce ( Autor: https://www.instagram.com/PMDTea/ )

Cena samozřejmě odpovídá tomu, o jak luxusní záležitost se jedná. Za jednu konvičku tohoto čaje tedy v přepychovém hotelu zaplatíte 500 liber, takže v přepočtu vás vyjde zhruba na 14 tisíc korun. V roce 1981 však byla cena exkluzivního čaje ještě vyšší. Tenkrát byste za něj totiž zaplatili obnos, který dnes odpovídá zhruba částce 1 260 liber, což je v přepočtu více než 35 tisíc korun.

A jak odrůda Golden Tips vlastně chutná? „Čaj, který je zabalený v mahagonové krabičce lemované sametem, zaléváme neperlivou minerální vodou, aby tak vznikl mimořádný nápoj s jemnou a lehkou texturou, která obsahuje nádech ovocných tónů,“ píše se na oficiálním webu hotelu The Rubens at the Palace.

Perfektní královský servis

Při servírování čaje se podle serveru CNN hotelovým hostům dostane dokonalého královského servisu. Pokud si člověk konvičku exkluzivního čaje objedná, užije si tak kromě chutného nápoje i zajímavou podívanou. Číšník čaj nejprve důkladně zváží za pomoci zlatých vah a následně ho prostřednictvím speciální zlaté pinzety lístek po lístku přesune do připravené stříbrné konvice.

Na zvážení čaje Golden Tips používají speciální zlatý set ( Autor: Facebook/The Rubens at the Palace )

Aby si hosté chuť netradičního čaje náležitě užili, měli by ho okusit dříve, než se pustí do lahodných sendvičů a koláčků, které jim společně s horkým nápojem naservírují, pokud si objednají královské odpolední menu. A jelikož je čaj Golden Tips k dostání pouze v hotelu The Rubens at the Palace, mohou se během jeho pití kochat výhledem na Buckinghamský palác.

