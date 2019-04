Ve světě ekonomie existují zcela protichůdné názory na to, jak moc, respektive zda vůbec by měla vláda zasahovat do hospodářského chodu své země. Zatímco jedni tvrdí, že její vměšování do ekonomiky daného státu je zcela žádoucí, druzí by vše nejraději nechali na takzvané neviditelné ruce trhu. Ať už má pravdu kterákoliv z těchto stran, skutečnost je taková, že kompetence vlády v podobě fiskální politiky zaujímají relativně široké pole působnosti.