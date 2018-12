Bude klientovi dárek k užitku?

V dnešní době například mnoho lidí nepoužívá stolní ani nástěnné kalendáře. Většina z nás dá raději přednost ukládání úkolů a termínů schůzek do elektronické podoby, někteří používají také svůj osobní diář. Ti, kteří si doma kalendář přeci jen pověsí, využijí pravděpodobně ten s oblíbenými motivy nebo rodinnými fotkami. Kalendář s reklamním logem většina lidí nepovažuje za estetický doplněk interiéru.

Stejně tak jsou na tom lidé, co se týče hrnečků. Myslete na to, že často mají své oblíbence nebo si pořizují hrnky v sérii s ostatním nádobím. Hrnků má navíc většinou doma každý dost. Jedna sklenička na šampaňské se do sladěné domácnosti rovněž moc nehodí. Vhodnější by byl například uzavíratelný termo hrnek, který zaměstnanci využijí cestou do práce v zimních obdobích. Pokud jde o klíčenky nebo přívěsky na klíče s firemními potisky, ty nejspíš skončí opomenuté ve spodní zásuvce stolu.

Funkční dárky jsou v kurzu

Skvělým dárkem pro klienty je drobná elektronika. Bluetooth reproduktor, power banka, univerzální nabíječka nebo flash disk – takové věci mají v dnešní době praktické využití. U těchto předmětů lze navíc předpokládat, že budou s oblibou používanými pomůckami a zároveň nosiči vašeho loga. I kdyby obdarovaný takový dárek nepotřeboval, určitě zná někoho ve svém okolí, komu s ním může udělat radost.

Jídlo potěší téměř každého

Když vyberete svým klientům kvalitní kávu nebo vánoční čaj, nemůžete šlápnout vedle. Dobré víno nebo čokoládová bonboniéra jsou také vždy trefou do černého, stejně jako jiné lahůdky, jako jsou prémiové šunky nebo sýry. Ti, kteří víno nepijí a nejí sladké nebo třeba maso, mohou dárek předat někomu jinému z rodiny nebo přátel.

Vánoční ozdoby

Mezi oblíbené dárky v poslední době patří také vánoční ozdoby. Věnovat můžete například zlatou a stříbrnou hvězdu na stromeček, vánoční ubrousky, jmenovky na dárky, set pěkných balicích papírů nebo cokoliv s adventní tématikou. Nejenže se budou tyto věci klientovi hodit, ale také ho naladí na příjemnou předvánoční atmosféru.

Ať už zvolíte jako pozornost pro klienty cokoliv, myslete hlavně na to, abyste jim přinesli spíše užitek, a ne jenom zbytečné starosti, kam uložit další nepotřebnou věc. Rovněž je vhodné zvolit něco slavnostnějšího, než jsou běžné kancelářské potřeby. Pěkným dárkem se odlišíte od konkurence, a navíc svým klientům uděláte radost. Jsou to přeci jen také lidé, kteří se v prosinci těší na volno a vánoční klid.